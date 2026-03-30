Aeropuerto de Florida llevará el nombre de Trump, quien presenta proyecto de biblioteca

El presidente Donald Trump aborda el avión presidencial, el domingo 29 de marzo de 2026, en el Aeropuerto Internacional de West Palm Beach, Florida. (AP Foto/Mark Schiefelbein) AP

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que permite que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach cambie de nombre al Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump. La medida, que cambiará formalmente el nombre del aeropuerto cercano a la finca de Trump --Mar-a-Lago-- está prevista a entrar en vigor en julio.

Horas más tarde, Trump publicó un video en redes sociales en el que se mostraban representaciones digitales de su biblioteca presidencial. Acompañado de música dramática, el video muestra una imponente torre en el horizonte de Miami, con el característico letrero de “Trump”.

El video incluye tomas panorámicas del exterior y el interior de la torre, con un avión presidencial estacionado en el vestíbulo junto a una escalera mecánica dorada como la que Trump utilizó cuando lanzó su campaña presidencial en 2015. Otras imágenes muestran un enorme salón de baile como el que planea para la Casa Blanca, una réplica del Despacho Oval, jardines en la azotea y una gran estatua dorada de Trump.

Según los créditos, el diseño es obra de Bermello Ajamil, un estudio con sede en Miami. Trump publicó el video sin ofrecer mayor explicación, más allá de un enlace a un nuevo sitio web de la biblioteca. El sitio dice: “próximamente”, con un enlace para recaudar fondos.

La Casa Blanca no respondió de momento a preguntas sobre los planes.

Miami Dade College cedió como regalo un terreno de casi 1,2 hectáreas (3 acres) en el centro de la ciudad para la futura biblioteca. Un juez desestimó en diciembre una demanda que impugnaba el obsequio con el argumento de que la junta directiva de la institución no dio suficiente aviso público. El sitio está valorado en más de 67 millones de dólares.

El hijo de Trump, Eric, había dicho previamente que la biblioteca será “uno de los edificios más hermosos que se hayan construido” y “un ícono en el horizonte de Miami”.

Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha presionado para que su nombre figure en todo tipo de instituciones estadounidenses, desde el Instituto de la Paz de Estados Unidos y el Centro Kennedy para las artes escénicas, hasta en la moneda de Estados Unidos.

En Palm Beach, un tramo de carretera desde el aeropuerto hasta la finca de Trump fue rebautizado recientemente como Donald J. Trump Boulevard.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP