Aeropuerto en Florida ahora lleva el nombre de Trump

Un letrero con el nuevo nombre del aeropuerto, en West Palm Beach, Florida, el 9 de julio del 2026. (AP foto/Saul Martinez) AP

Se han retirado los letreros del Aeropuerto Internacional de Palm Beach, mientras se instalan nuevas señalizaciones.

"Debido a que la transformación completa de un aeropuerto no ocurre de la noche a la mañana, notarán una combinación de letreros anteriores y nuevos mientras transitan por la terminal durante las próximas semanas”, indicó la instalación en Facebook. “

“Trump Force One”, un Boeing 757 propiedad de la Trump Organization, fue el primer avión en llegar al aeropuerto bajo su nuevo nombre, poco después de las 5 de la mañana Eric Trump, uno de los hijos del mandatario, fue uno de los pasajeros. La familia Trump utiliza con regularidad el aeropuerto de West Palm Beach cuando visita la residencia del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en la cercana Palm Beach. Un tramo de carretera desde el aeropuerto hasta la propiedad de Trump fue rebautizado a principios de este año como Donald J. Trump Boulevard.

“No hay persona que haya hecho más por Florida y por nuestro país, y nadie más merecedor de este increíble honor", publicó en X Eric Trump. "Como hijo, y como alguien que sale de este aeropuerto casi todos los días, siempre me sentiré orgulloso de ver las iniciales ‘DJT’ en mi pase de abordar”.

Aunque el cambio de nombre entró en vigor el jueves, el código aeroportuario de tres letras cambiará de PBI a DJT el 18 de agosto.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó a principios de este año la legislación que hizo posible el cambio de nombre. Cambiar el nombre del aeropuerto costará hasta 5,5 millones de dólares por nuevos letreros, imagen de marca y otras actualizaciones.

Keegan Collett, que salía del aeropuerto el jueves por la mañana rumbo a Cincinnati, comentó que le sorprendió ver el nuevo nombre. Indicó que no cree que Trump merezca que un aeropuerto lleve su nombre, pero que no necesariamente le molesta.

“Al final y al cabo es solo el nombre de un aeropuerto”, expresó Collett. “Hay cosas más importantes. Siento que es más una distracción. ¿Para qué preocuparse siquiera por eso?”

En Dandridge, Tennessee, el jueves por la mañana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, los senadores Marsha Blackburn y Bill Hagerty, y el representante Tim Burchett asistieron a una ceremonia para cambiar el nombre del puente de la Carretera I-40 en el este de Tennessee a Puente Donald J. Trump.

Bessent declaró antes de la ceremonia que “nadie es más merecedor” del honor de que se rebautice un puente que Trump.

Trump recibió el 82% de los votos en el condado de Jefferson, donde se encuentra Dandridge, en las elecciones generales de 2024.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP