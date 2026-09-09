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Aerolíneas se apresuran a resolver fallas tecnológicas que cancelaron 1.750 vuelos en Reino Unido

LONDRES (AP) — El jefe del sistema de control del tráfico aéreo británico fue convocado a una reunión con la ministra de Transporte de Reino Unido, mientras las aerolíneas se apresuraban el miércoles a ponerse al día con el retraso acumulado provocado por problemas técnicos que obligaron a cancelar más de 1.750 vuelos.

Pasajeros esperan en fila en el aeropuerto de Heathrow en Londres durante un problema con el tránsito aéreo que alteró los desplazamientos en Reino Unido. (Jonathan Brady/PA vía AP)
Pasajeros esperan en fila en el aeropuerto de Heathrow en Londres durante un problema con el tránsito aéreo que alteró los desplazamientos en Reino Unido. (Jonathan Brady/PA vía AP) AP

Los problemas aparecieron por primera vez el martes, interrumpiendo los viajes en todo el país y dejando a pasajeros varados durante horas en las pistas de los aeropuertos y en las terminales. Se esperaba que los retrasos en vuelos continuaran durante el miércoles, mientras las compañías reubicaban en nuevos vuelos a los pasajeros varados y trabajaban para reposicionar aeronaves que, debido a las cancelaciones, quedaron en aeropuertos equivocados.

Los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo de Reino Unido, o NATS, que operan el sistema de control del tráfico aéreo, atribuyeron la situación a “un problema en nuestro sistema de procesamiento de vuelos” que ya se ha resuelto.

Las aerolíneas de bajo costo Ryanair y Wizz Air han pedido que el director de NATS, Martin Rolfe, considere renunciar después de la segunda gran interrupción en el sistema de control del tránsito aéreo en tres años.

Rolfe se disculpó el miércoles por las molestias causadas por el fallo, pero afirmó que el sistema de control del tráfico aéreo sigue siendo uno de los más seguros y eficientes del mundo.

“Nuestro trabajo también es garantizar al seguridad de las personas”, dijo Rolfe a la BBC. "Nunca hacemos esto a la ligera. Solo lo hacemos cuando hay un problema que no puede resolverse rápidamente, y tenemos que tomar medidas para asegurarnos de que quienes están volando, quienes están en el aire en ese momento, estén a salvo. Y cuando podemos restablecer estos sistemas increíblemente complejos, lo hacemos tan rápido como podemos”.

Pero la secretaria de Transporte, Heidi Alexander, pidió más explicaciones y convocó a Rolfe a una reunión.

“Estoy buscando garantías de que se aprenderán lecciones y de que los sistemas que respaldan la aviación están a la altura de la tarea”, escribió Alexander en una publicación en X.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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