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Adames pega 7mo grand slam de su carrera y Roupp lanza 7 para Gigantes que ganan 7-0 a Marineros

By ANDREW DESTIN (AP) — El dominicano Willy Adames conectó el séptimo grand slam de su carrera, Bryce Eldridge sacudió un jonrón de dos carreras y Landen Roupp lanzó siete sólidas entradas, y los Gigantes de San Francisco vencieron 7-0 a los Marineros de Seattle la noche del viernes en su primer juego tras la pausa del Juego de Estrellas.

Willy Adames, de los Gigantes de San Francisco, completa el swing tras conectar un grand slam contra los Marineros de Seattle durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el viernes 17 de julio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson)
Willy Adames, de los Gigantes de San Francisco, completa el swing tras conectar un grand slam contra los Marineros de Seattle durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el viernes 17 de julio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson) AP

La victoria fue la tercera consecutiva de San Francisco y la cuarta en cinco juegos. Los Marineros, por su parte, apenas consiguieron dos hits y perdieron por sexta vez en siete juegos, para quedar dos juegos por debajo de .500.

Con dos outs en la quinta, Eldridge conectó un batazo enorme al jardín central ante el abridor Bryce Miller (4-4) que quedó fuera del alcance del dominicano Victor Robles, quien saltó en un intento por atraparla. Fue el noveno jonrón de Eldridge esta temporada.

Robles jugó en el jardín central en lugar del dominicano lesionado Julio Rodríguez, quien tiene previsto regresar a la alineación de Seattle el sábado.

San Francisco añadió una carrera en la sexta cuando el venezolano Luis Arraez conectó un rodado suave hacia el segunda base Cole Young, quien cometió un costoso error al no fildear limpiamente la pelota con dos outs y las bases llenas.

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FUENTE: AP

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