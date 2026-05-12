Acusan a primera fiscal que investigó muerte de Nisman por contaminar escena del crimen

El juez federal Julian Ercolini procesó a Viviana Fein , ex titular de una fiscalía criminal, por el delito de “encubrimiento agravado” debido a la gravedad del hecho y a su entonces condición de funcionaria pública.

“Se ha verificado que mientras Fein actuó como fiscal a cargo del procedimiento iniciado por el homicidio de Alberto Nisman, no preservó de modo debido la escena del hecho lo que suscitó que acontecieran diversas inconsistencias”, sostuvo el magistrado en una resolución a la que tuvo acceso The Associated Press.

Según Ercolini, su proceder “afectó de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación originada a raíz del fallecimiento del fiscal”.

La muerte de Nisman hace una década generó una gran conmoción en Argentina por tratarse de la muerte del fiscal investigador del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994 en Buenos Aires, y haberse producido pocos días después de que señalara a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a integrantes de su gobierno de supuestamente haber negociado con Teherán la impunidad de varios exfuncionarios y exdiplomáticos iraníes que siguen acusados por la justicia argentina como responsables del acto terrorista.

Su cuerpo sin vida con un disparo en la cabeza fue hallado en su apartamento la noche del 18 de enero de 2015, un día antes de que Nisman tenía previsto comparecer ante una comisión del Congreso para brindar detalles sobre la denuncia contra Fernández.

Fein fue la primera funcionaria judicial a cargo de la investigación por la muerte del fiscal. Entonces, la fiscal concluyó que “no hubo intervención de terceras personas” en el hecho, reforzando la hipótesis del suicidio. Pero un año después, la causa quedó en manos de un fiscal federal que, en base a una nueva pericia, determinó que Nisman había sido asesinado y que su muerte estaba vinculada a la investigación contra el gobierno de Fernández.

Por la muerte de Nisman, fueron imputados como partícipes los custodios y un ex asistente informático del fiscal que el mismo día de su muerte le había entregado el arma utilizada en el crimen. Del autor material no hay pistas.

En paralelo, la justicia inició una investigación contra Fein y exfuncionarios del Ministerio de Seguridad por irregularidades en la investigación inicial.

El juez Ercolini indicó que Fein tardó casi una hora y media en arribar al apartamento de Nisman; circunscribió de manera deficiente la escena; ingresó al lugar sin la vestimenta debida; permitió la libre circulación de personas que carecían de roles asignados; manipuló y/o permitió la manipulación y alteración de elementos probatorios y no recopiló ni advirtió la existencia de elementos de prueba esenciales para la investigación.

El juez puso el acento especialmente en que Fein descuidó el arma de fuego con la cual se efectuó el disparo que mató a Nisman. “Fue colocada sobre distintas superficies sin ningún tipo de cautela… También se hizo lo propio con el cargador y los cartuchos encontrados”.

“Esto implicó que, entre otras cosas, no se recolectaran todos los posibles elementos probatorios allí presentes y que se alterara la escena del crimen, tanto por su propio accionar como por el de quienes se encontraban allí presentes bajo su control y mando, afectando directamente el correcto desarrollo de la investigación y su resultado”, concluyó Ercolini.

Fein, ahora jubilada, negó las acusaciones.

FUENTE: AP