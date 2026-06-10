americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Acuña sale del juego ante Medias Rojas por tirón en su segunda lesión del año

CHICAGO (AP) — El jardinero derecho estrella de Atlanta, Ronald Acuña Jr., abandonó la derrota 6-5 en 10 entradas ante los Medias Blancas de Chicago la noche del martes por una rigidez en el isquiotibial izquierdo.

Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, se acomoda el casco mientras está parado en la tercera base contra los Piratas de Pittsburgh durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 6 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser)
Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, se acomoda el casco mientras está parado en la tercera base contra los Piratas de Pittsburgh durante la primera entrada de un partido de béisbol, el sábado 6 de junio de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Acuña se frenó y cojeaba después de intentar ganarle el tiro a un rodado hacia el antesalista cubano de Chicago, Miguel Vargas, en la cuarta entrada.

Eli White reemplazó a Acuña. Los Bravos anunciaron el diagnóstico inicial de la rigidez en el isquiotibial.

Se trata de la segunda lesión en el isquiotibial izquierdo de Acuña en la temporada. Estuvo en la lista de lesionados de 10 días del 3 al 18 de mayo por una distensión en el isquiotibial izquierdo, que también sufrió al intentar correr un rodado.

El mánager de los Bravos, Walt Weiss, señaló que esta lesión no parece tan grave como la distensión del isquiotibial de mayo.

“No parece tan mala como la última”, comentó Weiss y añadió que el equipo considera que el estado de Acuña se evaluará día a día.

“Tenemos los dedos cruzados, con la esperanza de que esta no sea demasiado grave”, expresó Weiss.

Weiss indicó que a Acuña le harán una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión.

“Desde luego no es tan mala como la última. Es la misma pierna, pero vamos a esperar y ver cómo se siente mañana”, añadió.

Acuña dijo a los reporteros después del juego que la lesión no se sentía tan seria.

“En realidad no siento dolor, solo siento un poco de rigidez, así que veremos qué pasa con la resonancia mañana”, explicó Acuña.

Acuña, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 y cinco veces All-Star, también ha sufrido dos lesiones graves de rodilla en su carrera. Sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que puso fin a su temporada en mayo de 2024. Acuña se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a mitad de la temporada 2021.

Acuña, de 28 años, batea para .251 con siete jonrones y 22 carreras impulsadas.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Secretario de Defensa de EEUU visitará la Base Naval de Guantánamo en medio de tensiones con Cuba

Secretario de Defensa de EEUU visitará la Base Naval de Guantánamo en medio de tensiones con Cuba

Departamento de Justicia busca quitarle la ciudadania a dos cubanas tras FRAUDE Médico por 36 millones de dólares

Departamento de Justicia busca quitarle la ciudadania a dos cubanas tras FRAUDE Médico por 36 millones de dólares

MOVIMIENTOS en la base Militar Roosevelt Roads en Puerto Rico reaviva rumores sobre una Intervención Militar a CUBA

MOVIMIENTOS en la base Militar Roosevelt Roads en Puerto Rico reaviva rumores sobre una Intervención Militar a CUBA

Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Trasladan a Miami al expiloto cubano acusado por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate

Feminicidio en Santiago de Cuba: joven de 23 años fue asesinada presuntamente por su pareja recién llegada de EEUU

Feminicidio en Santiago de Cuba: joven de 23 años fue asesinada presuntamente por su pareja recién llegada de EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter