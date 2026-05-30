Acuña impulsa a Bravos 5-2 ante Rojos con 2 jonrones más. Atlanta llega a 40 triunfos

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El jardinero derecho de los Bravos de Atlanta, Ronald Acuña Jr., reacciona al cruzar el plato tras conectar un jonrón solitario durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati en Cincinnati, el sábado 30 de mayo de 2026. (Foto AP/Carolyn Kaster) AP

Acuña disparó un jonrón al jardín derecho-central ante Brady Singer (2-5) para empatar el juego 2-2 en la tercera entrada. El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional de 2023 puso el broche a la anotación con un batazo de dos outs en la novena ante Lyon Richardson. Además, se robó dos bases para ayudar a que los Bravos se convirtieran en el primer equipo en llegar a 40 victorias.

El dominicano Jorge Mateo pegó su tercer jonrón —a la segunda grada del jardín izquierdo ante Singer— para tomar ventaja 3-2 en la quinta. Matt Olson le siguió con su 16.º —ante Brock Burke— para poner el marcador 4-2 en la séptima.

El venezolano Martín Pérez (3-3) permitió dos carreras y cuatro hits, y otorgó tres bases por bolas en cinco entradas para acreditarse la victoria. Tres relevistas lanzaron una entrada en blanco cada uno antes de que el cubano Raisel Iglesias lo cerrara con una novena perfecta para su 10.º salvamento.

Singer permitió tres carreras, cuatro hits y otorgó cuatro bases por bolas en cinco entradas. Ha permitido ocho jonrones en sus últimas 12 entradas.

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FUENTE: AP