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Actuaciones fantásticas: Schwarber pega 2 jonrones en una entrada y Harper logra ciclo

FILADELFIA (AP) — Kyle Schwarber conectó dos largos jonrones en la entrada de ocho carreras de los Filis de Filadelfia en el tercer inning contra los Mets de Nueva York el sábado por la noche, y Bryce Harper se convirtió en el 11.º jugador en la historia de la franquicia en completar el ciclo.

Kyle Schwarber (al frente, derecha), de los Filis de Filadelfia, celebra tras conectar un jonrón junto a Bryce Harper (3) durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el sábado 20 de junio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola)
Kyle Schwarber (al frente, derecha), de los Filis de Filadelfia, celebra tras conectar un jonrón junto a Bryce Harper (3) durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Mets de Nueva York, el sábado 20 de junio de 2026, en Filadelfia. (Foto AP/Chris Szagola) AP

Schwarber abrió el enorme inning de los Filis con un jonrón solitario ante el abridor dominicano de los Mets, Freddy Peralta, enviando la pelota a 456 pies hasta el segundo nivel de las gradas del jardín derecho.

Más tarde en la entrada, Schwarber pegó un cuadrangular de tres carreras ante el cubano Cionel Pérez hacia casi el mismo lugar, a 457 pies, para su 27.º jonrón de la temporada, el mayor total de las Grandes Ligas.

Schwarber es el 67.º jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar dos jonrones en una misma entrada y el segundo en lograrlo esta temporada, uniéndose al cubano Yordan Álvarez, de Houston, quien lo consiguió el 12 de junio. Es el cuarto jugador de los Filis en hacerlo, junto con Trea Turner (19 de agosto de 2023), Von Hayes (11 de junio de 1985) y Andy Seminick (2 de junio de 1949).

Harper completó el primer ciclo de su carrera para el quinto inning. Conectó un jonrón solitario en el primero, su 16.º de la temporada. Pegó un doble y anotó por un error en el tercero, y luego dio un sencillo después del segundo jonrón de Schwarber.

En el quinto, conectó una línea al hueco entre el jardín izquierdo y el central y aceleró hasta la tercera base para un triple de dos carreras. Es el primer jugador de los Filis en completar el ciclo desde Weston Wilson el 15 de agosto de 2024.

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