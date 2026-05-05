Activistas de Palestine Action condenados por irrumpir en fábrica israelí de defensa en Reino Unido

El jurado del Tribunal de la Corona de Woolwich declararon culpables a Charlotte Head, Samuel Corner, Leona Kamio y Fatema Rajwani de daños criminales. Serán sentenciados el 12 de junio.

El ataque fue uno de los hechos que llevaron al gobierno a designar al grupo como organización terrorista. El Tribunal Superior de Londres afirmó que esa decisión era ilegal, pero mantuvo la prohibición vigente mientras el gobierno apela.

El grupo manifestó que quería desmantelar drones y armamento que creían que se usarían para matar a personas.

Head estaba al volante de una furgoneta que embistió las puertas de la fábrica de Elbit Systems en Bristol el 6 de agosto de 2024.

Los cuatro activistas, vestidos con monos rojos, comenzaron a destruir bienes antes de terminar en una pelea con guardias de seguridad y la policía que dejó a un agente con la espalda rota.

La fiscal Deanna Heer señaló que el ataque estuvo “meticulosamente organizado” para causar el máximo daño y obtener información sobre la empresa. La incursión causó daños estimados en 1 millón de libras (1,36 millones de dólares).

Corner también fue declarado culpable de causar lesiones corporales graves por golpear dos veces en la espalda con un mazo a la sargento de policía Kate Evans, fracturándole la columna vertebral.

Otros dos, Zoe Rogers y Jordan Devlin, fueron absueltos del cargo de daños criminales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP