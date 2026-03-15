Activista política cubana Yoani Sánchez afirma que la policía no le permite salir de su casa

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La acusación se produjo luego de una protesta en la ciudad de Morón, donde un grupo causó destrozos en la sede local del gobernante Partido Comunista, mientras la isla lidia con apagones y escasez de alimentos.

En un video que publicó en redes sociales, se puede ver como Sánchez encaró al hombre y declaró que estaba violando sus derechos. También afirmó que dos mujeres que no viven en su edificio merodeaban el lugar desde que llegó el agente.

“Esto es en los bajos de mi edificio y me he encontrado a este ciudadano vestido de civil que no se ha identificado, que tiene la cara tapada, parece que tiene mucho miedo de que le vean su rostro y que asegura que no me va a dejar salir”, señaló Sánchez en el video.

“Yo soy una ciudadana que no ha cometido delitos, no está juzgada en un tribunal, no tiene una orden de restricción ni detención domiciliaria. Entonces, ¿por qué tu no me dejas salir?”, agregó.

Sánchez manifestó en enero que fue detenida por agentes con insignias del Departamento de Seguridad del Estado de Cuba mientras se dirigía a una recepción en la residencia del jefe de misión de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP