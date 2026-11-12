Activista británico de ultraderecha se declara culpable de cortar un bote migrante en el Canal

ARCHIVO - Un grupo de migrantes intentan cruzar el Canal de la Mancha en un bote, cerca de Hardelot, en el norte de Francia, el 23 de septiembre de 2026. (AP Foto/Jean-Francois Badias, Archivo) AP

Daniel Thomas, de 37 años, se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Portsmouth por daños penales.

Un video en redes sociales del incidente del 22 de septiembre mostraba a Thomas usando un cuchillo contra una embarcación inflable, que no llevaba migrantes a bordo pero estaba ocupada por un miembro de los servicios de rescate franceses.

"Esto es lo que tiene que pasarles a todos los que van en estas embarcaciones. Esto es Inglaterra. Bájense de la embarcación, tienen tiempo para bajarse de la embarcación. Esto no es Francia. Llévenselos de vuelta”, afirmó Thomas.

Gobiernos sucesivos del Reino Unido han tenido dificultades para impedir que la gente —más de 41.000 el año pasado— realice el peligroso trayecto a través de una de las rutas marítimas con más tráfico del mundo.

El tema ha sido presentado como una crisis por políticos, entre ellos Nigel Farage, del partido de extrema derecha Reformar Reino Unido, y ha sido utilizado como punto de movilización por activistas contrarios a la inmigración. El gobierno de centroizquierda del primer ministro Andy Burnham sostiene que el refuerzo de la cooperación policial entre Reino Unido y Francia ha ayudado a reducir en más de 40% el número de personas que han hecho la travesía en lo que va de año, en comparación con 2025.

Thomas, fundador de un grupo llamado Patriot Platform, ha asumido un papel destacado en una nueva táctica para confrontar a la policía y a los rescatistas en un intento de impedir que pequeñas embarcaciones desembarquen en las costas inglesas.

Las protestas de confrontación han atraído a grandes grupos de hombres enmascarados vestidos de negro que bloquearon el puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, en septiembre y, días después, se enfrentaron con la policía cuando intentaban impedir que los migrantes fueran llevados a tierra en Portsmouth, en la costa sur del país.

El gobierno británico ha condenado el “comportamiento intimidatorio y matonesco” de los manifestantes contrarios a la inmigración.

Tras el arresto de Thomas, luego de rajar la lancha neumática, varios cientos de sus simpatizantes se congregaron fuera de una comisaría donde creían que estaba detenido, coreando “Liberen a DT”.

Thomas, conocido por el apodo Danny Tommo, es un antiguo asociado del activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, también conocido como Tommy Robinson.

Thomas se ha declarado no culpable de un cargo por no proporcionar a la policía el código de acceso de su teléfono.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP