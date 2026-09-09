Acróbatas callejeros entretienen a automovilistas atrapados en el tráfico de Nairobi

Acróbatas actúan en una calle en Nairobi, Kenia, el 26 de agosto de 2026. (AP Foto/Brian Inganga) AP

Uno de ellos, que hace malabares con sombreros tejidos, se separa y se acerca a los conductores de los vehículos que se han detenido. Espera recibir propinas generosas al tender su sombrero a un conductor tras otro, mientras sus compañeros continúan con su rutina. El grupo se dispersa en cuanto el semáforo se pone en verde.

Los acróbatas callejeros de Nairobi empezaron a aparecer en 2020 durante la pandemia del COVID-19, y desde entonces se han convertido en un elemento habitual en las paradas de tránsito dentro y alrededor de la capital de Kenia, aprovechando los atascos para actuar a cambio de propinas en efectivo. Así es como se ganan la vida.

Mohammed Nyale, de 22 años, comentó que empezó a hacer acrobacias con la esperanza de encontrar una ocupación que le cambiara la vida.

“Siempre me han encantado las acrobacias desde que empecé a actuar a los 15 años”, afirmó.

Él y otros integrantes de su grupo dejaron sus hogares en la costa de Kenia soñando con una carrera sobre el escenario y en teatros con boletos agotados, pero por ahora se han conformado con las calles, realizando sus acrobacias para los automovilistas en el interminable tráfico de Nairobi.

El grupo de Nyale se reúne a primera hora de la mañana en un terreno abandonado del empobrecido barrio de Kawangware para ensayar sus rutinas. Después, salen a la calle a medida que el tráfico empieza a aumentar durante la hora punta matutina.

“Decimos una oración antes de cambiarnos y ponernos los disfraces”, explicó Nyale.

Normalmente actúan hasta el mediodía, turnándose para recoger propinas de los conductores. Las cantidades que les dan suelen ser pequeñas, por lo general no más de 50 chelines (unos 40 centavos de dólar). Como muchos kenianos guardan el dinero en billeteras móviles, también reparten papeles con sus números de celular a los que se pueden enviar las propinas.

En un buen día, cada uno podría ganar alrededor de 6 dólares, suficiente para cubrir sus necesidades básicas, aunque algunos días sacan más.

Eso equivale al salario diario de la mayoría de los trabajadores eventuales en la construcción o la agricultura en un país donde el desempleo está muy extendido. El paro juvenil osciló entre el 4,9% y el 9,9% en 2024, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística de Kenia.

Ganar dinero con actuaciones callejeras “es lo que nos permite vivir en Nairobi porque nos mudamos aquí desde bastante lejos y nadie nos ayuda a pagar el alquiler”, señaló Nyale.

Tienen rivales: han surgido compañías acrobáticas en otras partes de la capital. Al otro lado de la ciudad, un grupo en el que está Jackson Okoth, de 28 años, entretenía a los conductores en Lang’ata Road.

“No hay oportunidades a las que podamos acceder, así que nos gusta estar aquí porque nos mantiene ocupados y también nos mantiene en forma”, manifestó. “En lugar de quedarnos en casa y hacer locuras, decidimos venir aquí y actuar para los automovilistas y los peatones”.

Okoth sueña con actuar en un circo profesional y recorrer el mundo.

“Todavía estoy en el camino, todavía lo intento, todavía trabajo duro para que algún día las cosas salgan bien y pueda verme en Europa actuando en un espectáculo de circo”, expresó.

Algunos conductores ven a los acróbatas como una molestia. Otros agradecen la distracción.

“Son un entretenimiento aquí en la carretera. Nos entretienen y nos sentimos bien”, contó Geoffrey Kioi, un empresario de Nairobi que con frecuencia les da propina. “Son jóvenes. Necesitan buscarse la vida. Son como mis hijos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP