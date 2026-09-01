americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Acciones de Shein caen tras debut bursátil en Hong Kong, que destaca sus raíces chinas

HONG KONG (AP) — Las acciones del gigante minorista online de fast fashion Shein cayeron después de empezar a cotizar en la bolsa de Hong Kong el martes, tras un largo retraso en los planes de la empresa para salir a bolsa.

El logo de la empresa de fast-fashion Shein, en camisetas durante el acto de salida a bolsa de la firma, en Hong Kong, el 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Chan Long Hei)
El logo de la empresa de fast-fashion Shein, en camisetas durante el acto de salida a bolsa de la firma, en Hong Kong, el 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Chan Long Hei) AP

Shein recaudó alrededor de 1.700 millones de dólares, a un precio de 48,56 dólares hongkoneses (6,19 dólares) por título, en su oferta pública inicial en Hong Kong, en una de las mayores ventas de nuevas acciones de la ciudad este año.

“La salida a bolsa de Shein en Hong Kong marca un nuevo punto de partida”, afirmó Leigh Gui, director financiero de Shein, en un breve discurso en la ceremonia de cotización.

Pero en las primeras operaciones, las acciones se situaron por debajo de los 44 dólares hongkoneses antes de que se redujeran las pérdidas. Hacia el mediodía, cotizaban con una caída del 5%.

El atractivo de Shein para los clientes es una moda ultrarrápida y asequible, enviada de China a Occidente en apenas unos días. El fin de las exenciones arancelarias “de minimis” en Estados Unidos y la Unión Europea ha incrementado las tasas para los paquetes de bajo valor procedentes de China, incluidos los productos de Shein El aumento de los costos logísticos, en parte debido a la guerra con Irán, también han afectado al modelo de negocio de bajos precios de la empresa y a su rentabilidad.

Los costos arancelarios han obligado a Shein a subir los precios, “recortando su principal ventaja”, sostuvo Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies.

Shein registró pérdidas de 99 millones de dólares en los primeros tres meses del año, frente a los beneficios de 395 millones de dólares en el mismo periodo del año pasado.

Antes, Shein había estudiado salir a bolsa en Nueva York y Londres. Trasladó su sede de China a Singapur alrededor de 2021. Pero el escrutinio cada vez más estricto de Beijing y de los reguladores en Estados Unidos y Europa la llevó a abrazar sus raíces chinas y a optar por una cotización en Hong Kong.

Lanzada en 2012 en China, gran parte de las operaciones de Shein estaban en la provincia sureña de Guangdong antes de que trasladara su sede corporativa fuera del país.

Su fundador, Sky Xu, manifestó en un discurso en febrero que “Guangdong es la raíz de Shein y el punto de partida de nuestro viaje”.

William Ma, de GROW Investment Group, señaló que reorientar su enfoque de nuevo hacia China también resalta las ventajas que Shein obtiene del sistema de cadena de suministros que “solo existe” en Guangdong, en referencia a su modelo de fabricación en lotes pequeños y de respuesta rápida.

Shein ha encontrado otros obstáculos en su expansión en Europa. La Unión Europea inició una investigación contra la empresa en febrero, centrada en productos “ilegales”, incluido presunto material de abuso sexual infantil.

En mayo, Shein adquirió Everlane, un minorista de ropa ecológica con sede en San Francisco, una medida que algunos analistas consideraron que no era la más adecuada.

El valor de mercado de la empresa era de aproximadamente 27.000 millones de dólares cuando comenzó a cotizar en Hong Kong, una fracción de su valoración máxima de hace unos años.

“Shein probablemente ha perdido su ventana dorada para salir a bolsa debido al cambio de impulso hacia la IA y los aranceles, que pueden afectar las valoraciones y la rentabilidad”, dijo Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico del banco francés Natixis.

Aun así, la salida a bolsa de Shein es una buena noticia para Hong Kong, mientras el territorio chino redobla esfuerzos para conservar su papel como centro financiero global tras una desaceleración en 2023.

La bolsa de Hong Kong ha vivido hasta ahora un año sólido de ofertas públicas iniciales, recaudando más de 40.000 millones de dólares. Y hay una serie de empresas que buscan cotizar allí, indicó Lorraine Tan, de la firma de investigación de inversiones Morningstar.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, durante la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el sábado 17 de abril de 2010, momento en que asumió plenamente sus funciones. (Foto AP/Marc Hofer, archivo)

Muere a los 34 años Oyo Nyimba, el "rey niño" tribal de Uganda

En esta imagen, proporcionada por el Servicio Ucraniano de Emergencias, bomberos intentan sofocar las llamas en unos autos tras un ataque con drones rusos en la región de Kiev, Ucrania el 28 de agosto de 2026. (Servicio Ucraniano de Emergencias vía AP)

Drones rusos alcanzan viviendas y almacenes en la región de Kiev por 2do día

Destacados del día

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos van en serio

CONFIRMADO: EL DIÁLOGO ENTRE EEUU Y CUBA ESTÁ SUSPENDIDO. La Habana asegura que sus cambios económicos "van en serio"

ARCHIVO - El secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, habla durante la celebración America 250 el 10 de junio de 2025, en Fort Bragg, Fayetteville, Carolina del Norte. (AP Foto/Karl DeBlaker, archivo)

El secretario del Ejército Dan Driscoll renuncia tras 18 meses, dice la Casa Blanca

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

RUSIA CONDICIONA EL REGRESO DE SUS VUELOS A CUBA: exige garantías de combustible antes de reanudar operaciones

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

VIDEO: Buscan a hombre que incendió gasolinera en Miami-Dade y dejó mensaje contra el embargo de EEUU a Cuba

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter