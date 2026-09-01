Acciones de Shein caen tras debut bursátil en Hong Kong, que destaca sus raíces chinas

El logo de la empresa de fast-fashion Shein, en camisetas durante el acto de salida a bolsa de la firma, en Hong Kong, el 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Chan Long Hei) AP

Shein recaudó alrededor de 1.700 millones de dólares, a un precio de 48,56 dólares hongkoneses (6,19 dólares) por título, en su oferta pública inicial en Hong Kong, en una de las mayores ventas de nuevas acciones de la ciudad este año.

“La salida a bolsa de Shein en Hong Kong marca un nuevo punto de partida”, afirmó Leigh Gui, director financiero de Shein, en un breve discurso en la ceremonia de cotización.

Pero en las primeras operaciones, las acciones se situaron por debajo de los 44 dólares hongkoneses antes de que se redujeran las pérdidas. Hacia el mediodía, cotizaban con una caída del 5%.

El atractivo de Shein para los clientes es una moda ultrarrápida y asequible, enviada de China a Occidente en apenas unos días. El fin de las exenciones arancelarias “de minimis” en Estados Unidos y la Unión Europea ha incrementado las tasas para los paquetes de bajo valor procedentes de China, incluidos los productos de Shein El aumento de los costos logísticos, en parte debido a la guerra con Irán, también han afectado al modelo de negocio de bajos precios de la empresa y a su rentabilidad.

Los costos arancelarios han obligado a Shein a subir los precios, “recortando su principal ventaja”, sostuvo Jacob Cooke, director ejecutivo de WPIC Marketing + Technologies.

Shein registró pérdidas de 99 millones de dólares en los primeros tres meses del año, frente a los beneficios de 395 millones de dólares en el mismo periodo del año pasado.

Antes, Shein había estudiado salir a bolsa en Nueva York y Londres. Trasladó su sede de China a Singapur alrededor de 2021. Pero el escrutinio cada vez más estricto de Beijing y de los reguladores en Estados Unidos y Europa la llevó a abrazar sus raíces chinas y a optar por una cotización en Hong Kong.

Lanzada en 2012 en China, gran parte de las operaciones de Shein estaban en la provincia sureña de Guangdong antes de que trasladara su sede corporativa fuera del país.

Su fundador, Sky Xu, manifestó en un discurso en febrero que “Guangdong es la raíz de Shein y el punto de partida de nuestro viaje”.

William Ma, de GROW Investment Group, señaló que reorientar su enfoque de nuevo hacia China también resalta las ventajas que Shein obtiene del sistema de cadena de suministros que “solo existe” en Guangdong, en referencia a su modelo de fabricación en lotes pequeños y de respuesta rápida.

Shein ha encontrado otros obstáculos en su expansión en Europa. La Unión Europea inició una investigación contra la empresa en febrero, centrada en productos “ilegales”, incluido presunto material de abuso sexual infantil.

En mayo, Shein adquirió Everlane, un minorista de ropa ecológica con sede en San Francisco, una medida que algunos analistas consideraron que no era la más adecuada.

El valor de mercado de la empresa era de aproximadamente 27.000 millones de dólares cuando comenzó a cotizar en Hong Kong, una fracción de su valoración máxima de hace unos años.

“Shein probablemente ha perdido su ventana dorada para salir a bolsa debido al cambio de impulso hacia la IA y los aranceles, que pueden afectar las valoraciones y la rentabilidad”, dijo Gary Ng, economista sénior para Asia-Pacífico del banco francés Natixis.

Aun así, la salida a bolsa de Shein es una buena noticia para Hong Kong, mientras el territorio chino redobla esfuerzos para conservar su papel como centro financiero global tras una desaceleración en 2023.

La bolsa de Hong Kong ha vivido hasta ahora un año sólido de ofertas públicas iniciales, recaudando más de 40.000 millones de dólares. Y hay una serie de empresas que buscan cotizar allí, indicó Lorraine Tan, de la firma de investigación de inversiones Morningstar.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP