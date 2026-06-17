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Accidente de autobús en la Amazonía de Perú deja al menos 10 muertos

LIMA (AP) — Un autobús interprovincial se despistó en una carretera de la Amazonía de Perú dejando al menos 10 muertos y 16 heridos, informaron el miércoles las autoridades.

El accidente ocurrió cerca de la medianoche del martes cuando el vehículo de la empresa Real Chancas se salió de una vía, chocó contra una vivienda y volcó en la provincia Leoncio Prado, en la región Huánuco. Las autoridades médicas informaron a The Associated Press que al momento han contabilizado 10 muertos.

El director del hospital local, Ricardo Díaz, explicó que el accidente se produjo en una zona rural llamada San Isidro y que recibieron pacientes con diversas heridas, incluido un mutilado, por lo que fueron llamados de emergencia cirujanos y traumatólogos de hospitales vecinos.

El autobús había partido de la ciudad de Pucallpa y tenía como destino la capital peruana.

La policía dijo a AP que continúa buscando cuerpos de pasajeros que habrían quedado atrapados en los restos del autobús. Los forenses de la fiscalía han identificado hasta el momento a cuatro víctimas, tres adultos mayores y un niño de 5 años.

Aunque aún se desconocen las causas del accidente, varios sobrevivientes indicaron a la prensa que el autobús se trasladaba a excesiva velocidad.

Los accidentes de autobuses interprovinciales son frecuentes en Perú.

En 2018 un autobús cayó al Pacífico desde una vida sobre el océano dejando 51 fallecidos y en 2013 un total de 51 campesinos murieron en otro accidente en los Andes.

La vigilancia del transporte por carretera en Perú es débil y el auxilio es lento y desorganizado. Según los expertos, parte de la solución se encuentra en una reforma integral del transporte que ningún gobierno ha iniciado y tampoco ha sido un tema discutido en las recientes elecciones presidenciales.

En 2025 hubo 3.428 muertos en accidentes de tránsito, según datos oficiales de la policía.

FUENTE: AP

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