AC Milan nombra a Massimo Calvelli como director ejecutivo para recuperar una "cultura ganadora"

ARCHIVO - Gerry Cardinale, socio director de RedBird, sale de la cumbre DealBook en Nueva York, el miércoles 30 de noviembre de 2022. (Foto AP/Seth Wenig, Archivo) AP

Calvelli, de 51 años, reemplaza a Giorgio Furlani, quien fue despedido el mes pasado por el propietario estadounidense RedBird Capital Partners, mientras realizaba una reestructuración tras lo que consideró “un fracaso inequívoco” de la temporada.

“El mandato es claro: jugaremos para ganar, en lugar de jugar para no perder, en todo lo que toque el AC Milan, pero sobre todo en el campo”, manifestó en un comunicado Gerry Cardinale, socio director de RedBird.

“Toda la organización del AC Milan se beneficiará enormemente ahora de su nombramiento a tiempo completo y de su sentido de urgencia para devolver al club una cultura ganadora y resultados”.

Calvelli seguirá desempeñándose como director ejecutivo International en RedBird Development Group y como socio operativo en RedBird Capital Partners. Extenista profesional, anteriormente fue director ejecutivo de la ATP entre 2020 y 2025.

“Desde que se incorporó a RedBird el año pasado, Massimo se ha distinguido como un líder e impulsor del diseño organizacional que une a las personas y establece una cultura de colaboración y profesionalismo”, añadió Cardinale.

“Nuestro modelo en RedBird a menudo exige que nuestra alta dirección pase a trabajar ‘dentro’ de nuestras inversiones más importantes para garantizar una ejecución de primer nivel, especialmente en situaciones que requieren cambio e innovación”.

El Milan pasó gran parte de la temporada pasada en los dos primeros puestos y peleando por el título de la Serie A. Pero una racha de apenas dos victorias en sus últimos ocho partidos lo hizo caer al quinto lugar en la última jornada de la campaña y lo dejó fuera de la clasificación a la Liga de Campeones.

Eso derivó en varios despidos, incluido el del entrenador Massimiliano Allegri. Fue reemplazado por Rúben Amorim a principios de este mes.

Calvelli expresó: “La oportunidad de liderar al AC Milan mientras atraviesa este momento crítico en su trayectoria futbolística, así como dentro del estado general del fútbol italiano, es algo que me tomo muy en serio y con un profundo sentido de urgencia”.

“El mandato de Gerry es devolver al AC Milan una cultura de victorias y resultados tanto dentro como fuera del campo… He pasado un año completo trabajando de manera colaborativa con la alta dirección del club en todas las áreas y tengo una visión práctica de lo que necesita corregirse e innovarse”.

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FUENTE: AP