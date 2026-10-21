AC Milan apoya boicot de hinchas por precios "excesivos" de entradas de visitante

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ARCHIVO - Vista del estadio San Siro en Milán, el 30 de septiembre de 2024. (AP Foto/Luca Bruno) AP

Los hinchas del Milan boicotearán el partido del domingo por la noche en Udinese porque el club local cobra 65 euros (73 dólares), más del doble de los 30 euros (34 dólares) que, en promedio, pagan los seguidores visitantes en el Bluenergy Stadium.

En un extenso comunicado, el Milan señaló el miércoles que “entiende (la) frustración (de los aficionados) y apoya plenamente su postura” —sobre todo porque los desplazamientos como visitante conllevan muchos costos adicionales— y que los aficionados deberían recibir el mismo trato independientemente del club al que sigan.

“El atractivo global del fútbol italiano depende en gran medida de la lealtad y la pasión de los aficionados de clubes como el AC Milan”, afirmó el equipo. “Cobrar a esos mismos aficionados precios excesivos por los partidos como visitante no solo es injusto, sino que socava la unidad de la liga en un momento en que el fútbol italiano necesita unirse para competir contra la Liga Premier y otras ligas europeas.

“Prácticas como estas solo profundizan las divisiones entre clubes y crean un antagonismo malsano entre equipos grandes y pequeños en la Serie A”, agregó.

El Milan indicó que impulsará un tope en toda la liga para los precios excesivos de las entradas como visitante pero que, mientras tanto, podría responder contra los clubes que considere que están cobrando de más a sus aficionados.

“También estamos preparados para introducir una política de reciprocidad: los clubes que cobren a nuestros aficionados por encima del precio promedio de las entradas deberían esperar que sus propios seguidores enfrenten precios más altos cuando visiten San Siro, sujeto a la normativa aplicable”, expresó el Milan.

“Cualquier ingreso adicional que se genere se donaría a la Fondazione Milan para apoyar iniciativas benéficas que beneficien a las comunidades locales”, remarcó. ___ Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP FUENTE: AP