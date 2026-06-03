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Abreu impulsa a Boston con 3 carreras y Tolle blanquea 6 entradas en el 8-1 a Baltimore

BOSTON (AP) — El venezolano Wilyer Abreu conectó un jonrón de dos carreras e impulsó tres, Payton Tolle lanzó seis entradas sin permitir carreras y los Medias Rojas de Boston derrotaron 8-1 a los Orioles de Baltimore el miércoles.

Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, observa el vuelo de la pelota de su cuadrangular de dos carreras durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el miércoles 3 de junio de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa)
Wilyer Abreu, de los Medias Rojas de Boston, observa el vuelo de la pelota de su cuadrangular de dos carreras durante la tercera entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Orioles de Baltimore, el miércoles 3 de junio de 2026, en Boston. (AP Foto/Charles Krupa) AP

Mickey Gasper pegó un triple de dos carreras en la quinta entrada de cinco anotaciones de Boston y Ceddanne Rafaela sumó tres imparables por los Medias Rojas, que anotaron cinco o más carreras en seis de sus últimos nueve juegos. Recientemente atravesaron una racha en la que pasaron 11 partidos consecutivos sin anotar más de cuatro.

El venezolano Willson Contreras bateó un par de sencillos y un doble, y cada puesto en el orden al bate de Boston tuvo al menos un indiscutible.

Tolle (3-2) permitió siete hits, ponchó a cinco, otorgó dos bases por bolas y redujo su efectividad a 2,28. Permitió menos de cuatro carreras en nueve de sus 10 aperturas de por vida.

El mexicoestadounidense Jarren Durán abrió el juego con un sencillo para extender a 10 partidos su racha de imparables. Abreu remolcó a Durán para poner a los Medias Rojas arriba 1-0, y añadió un jonrón de dos carreras en la tercera que puso la pizarra 3-0.

Boston explotó con cinco carreras en la quinta, iniciadas por el triple de dos carreras de Gasper. Isiah Kiner-Falefa, Caleb Durbin y Rafaela impulsaron una cada uno en el episodio.

Adley Rutschman puso a los Orioles en la pizarra con un triple productor en la séptima. Chris Bassitt (4-4) permitió seis hits y tres carreras en tres entradas, y Taylor Ward conectó tres sencillos.

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