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Abren fuego contra multitud desde vehículo en Chicago, afirma policía; hay 12 heridos

CHICAGO (AP) — Al menos 12 personas de una multitud en una calle de Chicago sufrieron heridas de bala luego que una camioneta SUV se detuviera y dos personas en su interior comenzaran a disparar, informó la policía.

La SUV se alejó del vecindario del South Side y dejó a dos personas, ambas hombres, en estado crítico tras el tiroteo ocurrido a última hora del viernes, indicó la policía en un comunicado. Uno de los baleados sufrió una herida en el muslo.

Los ocho hombres y cuatro mujeres del grupo tenían entre 17 y 47 años. Estaban siendo atendidos en cuatro hospitales.

La policía señaló que otro hombre sufrió lesiones de naturaleza desconocida y rechazó recibir atención médica.

La policía atendió inicialmente un reporte sobre una persona baleada y encontró a una mujer con dos heridas de bala en la espalda y a un hombre con cuatro heridas superficiales por rozaduras en la espalda. Ambos fueron reportados en condición estable.

Los detectives ya investigan el incidente y de momento no se dispone de más información.

La policía reportó que al menos 21 personas fueron baleadas en la ciudad desde la noche del viernes, lo que dejó cuatro muertos.

Los tiroteos ocurrieron en Juneteenth, un feriado que celebra el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Más temprano el viernes, el expresidente Barack Obama y la ex primera dama Michelle Obama dieron la bienvenida a los primeros visitantes a su centro presidencial en el South Side.

El pastor Donovan Price, un defensor local de las víctimas de la violencia armada, declaró a CBS News que ver un tiroteo masivo como este en el feriado es una tragedia.

“Debería ser una celebración”, expresó. “Los fuegos artificiales no deberían convertirse en disparos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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