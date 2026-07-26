Abrams y Wood conectan 2 jonrones cada uno y Nacionales vencen 10-7 a Diamondbacks

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CJ Abrams, de los Nacionales de Washington, conecta un jonrón solitario durante la tercera entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el domingo 26 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell) AP

Dylan Crews y Abrams aportaron tres de los 15 hits de Washington cada uno. Los sorprendentes Nacionales (54-52) se colocaron a un juego de Arizona por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional en una concurrida carrera por el comodín.

Abrams, de 25 años, lidera las Grandes Ligas con 82 carreras impulsadas. Tiene 27 jonrones esta temporada, con lo que rompió el récord de la franquicia para campocortos establecido por Ian Desmond con 25 en 2012.

Wood lidera al equipo con 30 cuadrangulares, incluido un batazo de dos carreras que empató el marcador a 4 en la quinta entrada. Tres bateadores después, Abrams conectó un jonrón de dos carreras ante el nicaraguense Jonathan Loáisiga (2-3) que puso a Washington al frente de manera definitiva.

Riley Cornelio (2-1) permitió una carrera en dos entradas para llevarse la victoria. Clayton Beeter consiguió tres outs para su décimo salvamento.

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FUENTE: AP