Abogados dicen que Luigi Mangione se declarará culpable de matar al CEO de UnitedHealthcare

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Luigi Mangione en el tribunal en Nueva Yortk el 11 de agosto del 2026. (David Dee Delgado/Pool Photo via AP) AP Representación artística de Luigi Mangione (centro) en el tribunal de Nueva York el 14 de agosto del 2026. Está flanqueado por su abogada Karen Friedman Agnifilo (izq) y su otro abogado Marc Agnifilo (der). (Jane Rosenberg via AP) AP

Los abogados de Mangione hicieron la revelación el viernes durante una audiencia federal en Manhattan programada apresuradamente, que sigue en curso. Aun así, podría cambiar de opinión.

La declaración de culpabilidad no será oficial hasta que Mangione confirme su decisión ante el juez y éste lo acepte. Si eso ocurre, se resolvería uno de los dos casos contra Mangione por la muerte del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Mangione tiene previsto ir a juicio por cargos estatales de asesinato el 8 de septiembre, pero sus abogados podrían solicitar que el caso estatal sea desestimado por motivos de doble incriminación.

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Durkin Richer reportó desde Washington. La corresponsal de The Associated Press Jennifer Peltz en Nueva York contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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