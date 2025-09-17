ABC suspende a Jimmy Kimmel tras burlas sobre el asesinato de Charlie Kirk

La cadena ABC anunció la suspensión indefinida del programa nocturno Jimmy Kimmel Live! luego de que su presentador realizara comentarios satíricos sobre el asesinato de Charlie Kirk , influyente activista conservador y aliado del expresidente Donald Trump .

La decisión, confirmada el miércoles 11 de septiembre, se tomó después de la presión ejercida por Nexstar Media , grupo propietario de 23 afiliadas de ABC en Estados Unidos.

Durante las emisiones del lunes y martes, Kimmel cuestionó las reacciones de sectores del movimiento Make America Great Again (MAGA) ante la muerte de Kirk. “Muchos en MAGA land están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”, expresó el comediante, señalando que algunos intentaban distorsionar la imagen del presunto asesino, Tyler Robinson , de 22 años, para obtener rédito político.

El comentario generó rechazo inmediato. Andrew Alford , presidente de la división de radiodifusión de Nexstar, calificó las declaraciones de Kimmel como “ofensivas e insensibles en un momento crítico para el discurso político nacional”. Primero, Nexstar anunció que dejaría de emitir el programa; horas después, ABC confirmó su retiro indefinido de la programación regular a través de un comunicado enviado a AFP.

El hecho también provocó una fuerte reacción en el ámbito político. El expresidente Donald Trump celebró la cancelación en sus redes sociales: “Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que debía hacerse”.

Kimmel, además de referirse al asesinato de Kirk, ridiculizó la forma en que Trump abordó el tema en público y lanzó críticas hacia el vicepresidente JD Vance y el director del FBI, Kash Patel , en medio de la investigación.

El asesinato de Charlie Kirk ocurrió el 10 de septiembre en una universidad de Utah, mientras debatía con estudiantes. El presunto responsable, Tyler Robinson, se entregó a las autoridades y enfrenta cargos por homicidio agravado.

La suspensión del programa desató un amplio debate en redes sociales. Taylor Budowich, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, escribió: “Bienvenidos a la cultura de las consecuencias. Los estadounidenses normales y sensatos ya no aceptan estas tonterías y empresas como ABC finalmente están dispuestas a hacer lo correcto”.

Desde su estreno en 2003, Jimmy Kimmel Live! se consolidó como uno de los shows nocturnos más influyentes de la televisión estadounidense, gracias al estilo satírico de su presentador y la viralidad de sus entrevistas. Sin embargo, este episodio reavivó el debate sobre los límites del humor político y la manera en que los grandes medios enfrentan la creciente polarización en Estados Unidos.