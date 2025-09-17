americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Jimmy Kimmel

ABC suspende a Jimmy Kimmel tras burlas sobre el asesinato de Charlie Kirk

En las emisiones del lunes y martes, Jimmy Kimmel se refirió de forma crítica a las reacciones surgidas tras la muerte del activista conservador

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Jimmy Kimmel

La cadena ABC anunció la suspensión indefinida del programa nocturno Jimmy Kimmel Live! luego de que su presentador realizara comentarios satíricos sobre el asesinato de Charlie Kirk, influyente activista conservador y aliado del expresidente Donald Trump.

La decisión, confirmada el miércoles 11 de septiembre, se tomó después de la presión ejercida por Nexstar Media, grupo propietario de 23 afiliadas de ABC en Estados Unidos.

Durante las emisiones del lunes y martes, Kimmel cuestionó las reacciones de sectores del movimiento Make America Great Again (MAGA) ante la muerte de Kirk. “Muchos en MAGA land están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”, expresó el comediante, señalando que algunos intentaban distorsionar la imagen del presunto asesino, Tyler Robinson, de 22 años, para obtener rédito político.

Screenshot 2025-09-17 at 9.51.47PM

El comentario generó rechazo inmediato. Andrew Alford, presidente de la división de radiodifusión de Nexstar, calificó las declaraciones de Kimmel como “ofensivas e insensibles en un momento crítico para el discurso político nacional”. Primero, Nexstar anunció que dejaría de emitir el programa; horas después, ABC confirmó su retiro indefinido de la programación regular a través de un comunicado enviado a AFP.

El hecho también provocó una fuerte reacción en el ámbito político. El expresidente Donald Trump celebró la cancelación en sus redes sociales: “Buenas noticias para Estados Unidos: el programa de Jimmy Kimmel, con sus bajos índices de audiencia, ha sido cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener el coraje de hacer lo que debía hacerse”.

Kimmel, además de referirse al asesinato de Kirk, ridiculizó la forma en que Trump abordó el tema en público y lanzó críticas hacia el vicepresidente JD Vance y el director del FBI, Kash Patel, en medio de la investigación.

El asesinato de Charlie Kirk ocurrió el 10 de septiembre en una universidad de Utah, mientras debatía con estudiantes. El presunto responsable, Tyler Robinson, se entregó a las autoridades y enfrenta cargos por homicidio agravado.

La suspensión del programa desató un amplio debate en redes sociales. Taylor Budowich, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, escribió: “Bienvenidos a la cultura de las consecuencias. Los estadounidenses normales y sensatos ya no aceptan estas tonterías y empresas como ABC finalmente están dispuestas a hacer lo correcto”.

Desde su estreno en 2003, Jimmy Kimmel Live! se consolidó como uno de los shows nocturnos más influyentes de la televisión estadounidense, gracias al estilo satírico de su presentador y la viralidad de sus entrevistas. Sin embargo, este episodio reavivó el debate sobre los límites del humor político y la manera en que los grandes medios enfrentan la creciente polarización en Estados Unidos.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El rey Carlos III de Inglaterra y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sientan en un carruaje durante una procesión por el castillo de Windsor en Windsor, Inglaterra, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (Toby Melville/Pool foto via AP)

Trump disfruta de una exhibición de esplendor junto al rey Carlos III en el Castillo de Windsor

Personas muestran pancartas en una protesta del grupo Stop Trump Coalition contra la visita del presidente estadounidense Donald Trump en Londres, el 17 de septiembre de 2025. (AP Foto/Joanna Chan)

Segunda visita de Trump al Reino Unido se encuentra con protestas y arrestos

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz, habla con periodistas en la sala de conferencias de prensa James Brady en la Casa Blanca, el 20 de febrero de 2025, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

Nominado de Trump ante la ONU no será confirmado antes de la reunión de la Asamblea General

Los Red Arrows vuelan en formación sobre el Castillo de Windsor durante la visita de Estado del presidente de EEUU, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump a Windsor, Inglaterra, el miércoles 17 de septiembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Fotos del presidente de EEUU Donald Trump durante su segunda visita de Estado a Reino Unido

Destacados del día

ABC suspende a Jimmy Kimmel tras burlas sobre el asesinato de Charlie Kirk

ABC suspende a Jimmy Kimmel tras burlas sobre el asesinato de Charlie Kirk

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla durante una conferencia de prensa después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el miércoles 30 de julio de 2025, en Washington. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Reserva Federal de EEUU reduce tasa clave por primera vez este año

Juez de Utah advierte a Tyler Robinson que podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

Juez de Utah advierte a Tyler Robinson que podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Charlie Kirk

VIDEO: Presentadora de Con Filo se va a un hotel todo incluido en medio de los apagones en Cuba

VIDEO: Presentadora de Con Filo se va a un hotel todo incluido en medio de los apagones en Cuba

VIDEO: Fuertes lluvias en La Habana dejan las calles convertidas en ríos de basura y un apagón general agrava la crisis

VIDEO: Fuertes lluvias en La Habana dejan las calles convertidas en ríos de basura y un apagón general agrava la crisis

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter