Abaten en suroeste de Colombia a importante cabecilla de disidencias de las FARC

En lo que calificó como un “golpe contundente a las disidencias de alias ´ Iván Mordisco ´” —uno de los más buscados de Colombia— murió alias “Felipe” o “Arcadio”, responsable de múltiples ataques contra estaciones policiales con explosivos lanzados desde drones en ese departamento, señaló el presidente en la red social X.

Alias “Felipe” comandaba uno de los bloques de la facción Jaime Martínez que pertenece a las disidencias de las desaparecidas FARC que no se acogieron a la negociación con el Estado en 2016.

El cabecilla habría participado, además, en la instalación de cilindros cargados de explosivos en vías del mismo departamento, un ataque a una unidad militar, incineración de vehículos, extorsiones y otras acciones criminales, dijo el presidente De la Espriella.

“A Mordisco y a sus estructuras les estamos cerrando el cerco”, advirtió el mandatario, que adelantó que las operaciones de ofensiva contra grupos armados ilegales continuarán.

“Bandido que no se someta terminará en una bolsa plástica”, agregó, y adjuntó una fotografía del abatido.

No es la primera baja de un cabecilla de grupos armados ilegales anunciada por De la Espriella, desde que recientemente asumió al poder.

El mandatario ha prometido aplicar mano dura contra esos grupos, en un giro a la política de su predecesor Gustavo Petro, y ha instado a alias “Iván Mordisco” y otros cabecillas entregarse a la justicia y afrontar las consecuencias.

El viernes, el gobernante conservador informó además sobre la captura de Emilio José Cordero Sierra, alias “Fantasma”, acusado de coordinar el intercambio de cocaína por material de guerra con las disidencias de la ex-FARC. Es requerido en Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo, concierto para delinquir y narcotráfico.

El mandatario también dio luz verde en los últimos días a la extradición a Estados Unidos de cinco personas cuya entrega se encontraba suspendida como parte del proceso de paz impulsado por el anterior gobierno, mismo que dio por concluido a través de resoluciones emitidas el viernes.

FUENTE: AP