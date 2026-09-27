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Abaten en Colombia a cabecilla financiero de Segunda Marquetalia vinculado a muerte de excongresista

BOGOTÁ (AP) — El cabecilla financiero de una de las facciones de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y presunto implicado en el crimen de un exsenador, fue abatido el domingo en una operación de seguridad en el suroeste del país andino, informó el presidente Abelardo de la Espriella.

El mandatario de signo conservador dio a conocer en su cuenta de X la baja de alias “Robinson Gutiérrez”, cabecilla político y financiero de la estructura Teófilo Forero Castro, de las disidencias de la Segunda Marquetalia comandada por alias “Iván Márquez”. Calificó a la acción como un golpe a esa estructura armada.

“Este criminal está implicado el asesinato de Miguel Uribe Turbay ”, aseveró De la Espriella sobre “Gutiérrez”, a quien señaló de dirigir redes de extorsión, amenazas a campesinos, reclutamiento de menores y acciones terroristas contra la población civil la fuerza pública en los departamentos del Huila y Caquetá.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, informó en la misma red que otros tres miembros de la agrupación armada ilegal fueron capturados.

Uribe Turbay falleció en agosto del anterior año tras permanecer más de dos meses en estado crítico luego de un ataque armado mientras realizaba un acto político en la capital. Tenía 39 años.

La Fiscalía acusó a seis miembros de la Segunda Marquetalia, -considerada por las autoridades como una de las más grandes disidencias de las extintas FARC- por supuestamente ordenar la muerte de Uribe Turbay con la intención de provocar un “impacto” en la política y democracia colombianas.

La Segunda Marquetalia, remanente de las antiguas FARC que se reagrupó en 2019, está al mando Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, a quien el presidente lanzó una advertencia el viernes durante la extradición a Estados Unidos de alias “Araña” de los Comandos de la Frontera: “Otro narcoterrorista que vamos a dar de baja o vamos a extraditar es Iván Márquez”, apuntó.

“Márquez” fue uno de los principales negociadores en el acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y la extinta guerrilla, pero retomó las armas junto a otros desertores fundando a las citadas disidencias.

FUENTE: AP

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