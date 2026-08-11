Aaron Rodgers se enfoca en su último año, salvo cuando se trata de jugar en la pretemporada

Los quarterbacks de los Steelers de Pittsburgh, Aaron Rodgers (8) y Mason Rudolph (2), realizan un ejercicio durante el campamento de entrenamiento del equipo de la NFL en Latrobe, Pensilvania, el sábado 1 de agosto de 2026. (Foto AP/Gene J. Puskar) AP

Mientras el quarterback de los Steelers de Pittsburgh intenta empaparse de cada momento de lo que, según él, será su 22.º y último campamento de entrenamiento de la NFL, no suena como alguien que crea que necesita estar en el campo cuando los Steelers reciban a Green Bay en su debut de exhibición el jueves por la noche.

Al menos, no “de verdad” en comparación con cómo se verán las cosas cuando los partidos empiecen a contar en septiembre. La mayoría de las defensas son básicas. La mayoría de las ofensivas también. El cuatro veces MVP entiende que agosto sigue siendo una época valiosa del año, solo que no para alguien que ha estado en la liga casi tanto tiempo como algunos de sus compañeros —los quarterbacks suplentes Drew Allar (22) y Will Howard (24)— han estado vivos.

“Creo que el fútbol de pretemporada es bueno para ver a los jugadores con las hombreras puestas, bajo las luces, cómo reaccionan a los nervios”, comentó.

Nervios que Rodgers alguna vez tuvo. Recuerda haber corrido al campo como novato con Green Bay en 2005 e intentar desesperadamente mantener la respiración bajo control. Fracasó tanto como tuvo éxito.

En aquel entonces, el objetivo era asegurarse de poder escuchar la jugada que llegaba por los audífonos para poder repetirla con convicción en el huddle. Y esa era la parte fácil.

El desafío era luego caminar hacia la línea de golpeo e “intentar recordar qué más está pasando en la jugada y quién tiene qué”.

Esos temblores terminaron por desaparecer. Tomó un tiempo, pero ya quedaron atrás hace mucho. Por eso siente que a los Steelers les convendrá más que Rodgers observe desde la banda con los audífonos puestos mientras Howard —quien no tomó un solo snap en vivo el año pasado tras lesionarse temprano en el campamento— y Allar hacen la mayor parte del trabajo.

Rodgers describió el primer partido como tradicionalmente “caótico”, una de las muchas razones por las que prefiere estar en pants ofreciendo perspectiva.

“Me gusta ser la voz de la razón, soltar de vez en cuando un chiste de papá o una frase corta”, manifestó. “Solo ayudar a que todos se tranquilicen un poco”.

Mike McCarthy, en su primera temporada entrenando al equipo de su ciudad natal, se mostró algo reservado sobre si le pedirá a Rodgers que tenga algo de acción en el partido, aunque quizá dejó entrever su plan cuando dijo que dividiría la ofensiva en tres grupos.

Un grupo se encargará de las primeras un par de series. El segundo jugará hasta el medio tiempo, y el tercero tomará el relevo en los dos últimos cuartos.

Las cuentas son bastante sencillas. Pittsburgh actualmente tiene cuatro quarterbacks —Rodgers, Howard, Allar y Mason Rudolph— en el roster. Solo uno de ellos ha dirigido una ofensiva de McCarthy en un partido, y es el que cumplirá 43 años en diciembre.

“Francamente, la parte más importante es la salud del equipo”, señaló McCarthy. “Eso guía estas decisiones. Ahí es donde tiendes a quizá dar un paso atrás y quizá no poner a jugar al veterano o a los jugadores mayores en esas situaciones. Simplemente te apoyas en su experiencia”.

McCarthy conoce bien lo que Rodgers puede hacer. Howard y Allar siguen siendo claramente proyectos en desarrollo y podrían tener la oportunidad de formar parte del futuro de Pittsburgh a largo plazo. Darán sus primeros pasos reales en esa dirección el jueves, y Rodgers quiere ayudar a que esos pasos sean más firmes que titubeantes.

“El puesto de quarterback, como todo, puede complicarse de más para que parezca más difícil de lo que a veces podría ser”, explicó. “No es fácil, pero puedes simplificar las cosas, y eso es lo que estoy tratando de ayudar a hacer”.

Los snaps de pretemporada más recientes de Rodgers fueron hace tres años, durante el primero de su breve etapa de dos temporadas con los Jets de Nueva York. Estaba “abierto” a hacerlo el verano pasado en Pittsburgh, aunque el exentrenador en jefe Mike Tomlin optó por dejarlo fuera. La decisión pareció la correcta cuando Rodgers lanzó para cuatro touchdowns en una victoria de la Semana 1 sobre su antiguo equipo.

Rodgers todavía estaba encontrando su camino en aquel entonces. Ahora, está mucho más familiarizado con el personal que lo rodea y su reencuentro con McCarthy significa que está terminando su carrera en el mismo sistema en el que la comenzó hace una generación.

Por eso cree que el verdadero crecimiento durante el campamento ocurre en el campo de práctica. Le gusta lo que ha visto hasta ahora, lo cual es parte de la razón por la que está perfectamente conforme con dejar que otros sean perseguidos por los rivales durante los últimos días del verano.

“Creo que estamos justo donde me gustaría estar”, expresó. “Creo que estamos por delante de donde estábamos el año pasado. Creo que están viendo a los jugadores dar algunos pasos y luego jugar con confianza”.

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FUENTE: AP