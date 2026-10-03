Aaron Judge queda fuera del roster de los Yankees ante Rays mientras se recupera de la pantorrilla

Judge, tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, no juega desde el 16 de septiembre.

Giancarlo Stanton, quien no juega desde el 24 de abril debido a distensiones en los músculos de la pantorrilla en ambas piernas, se mantuvo en el roster de 26 jugadores para la serie al mejor de cinco que comienza el sábado.

Stanton estuvo activo para la barrida en la serie de comodines ante Boston, pero no participó en los juegos, que en ambos casos se convirtieron en palizas.

Judge estuvo fuera por una fractura de costilla del 31 de mayo al 8 de septiembre y disputó apenas siete juegos antes de resentirse de la pantorrilla derecha. Esta temporada se limitó a 66 juegos y bateó para .241 con 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un OPS de .871, incluido un promedio de .174 con un jonrón y tres impulsadas en septiembre.

El zurdo Ryan Weathers, fuera desde el 22 de agosto por una distensión del flexor del antebrazo izquierdo, fue añadido al roster como el 11mo lanzador.

El jugador utilitario dominicano Amed Rosario fue dado de baja. Tuvo dos apariciones al plato en la serie de comodines, con una base por bolas y un ponche.

Medias Blancas-Guardianes

El derecho Tyler Davis fue añadido por los Medias Blancas de Chciago, que dieron de baja al derecho dominicanoHuascar Brazobán.

Brazobán apareció en el Juego 2 de la barrida en Houston, enfrentando a tres bateadores. Golpeó al primero, ponchó al segundo y permitió un sencillo al tercero.

Padres-Cerveceros

El bajón del zurdo Kyle Harrison al final de la temporada no lo dejó fuera del roster de los Cerveceros de Milwaukee para la serie divisional de la Liga Nacional.

Harrison fue uno de los principales abridores de los Cerveceros durante gran parte de la temporada y tenía una efectividad de 2.79 a finales de agosto antes de permitir 24 carreras —21 limpias— en nueve entradas en un tramo de cuatro apariciones del 31 de agosto al 17 de septiembre. Ponchó a cuatro en dos entradas en una aparición como relevista el 26 de septiembre que mostró que podría rendir en un rol de bullpen y terminó con marca de 11-5 y una efectividad de 4.20.

Milwaukee incluyó a 13 lanzadores, uno más que durante la postemporada de 2025. El derecho Dustin May integró el roster pese a una efectividad de 5.65 en 10 aperturas después de que los Cerveceros lo adquirieron de San Luis antes de la fecha límite de cambios.

El infielder Joey Ortiz fue incluido tras perderse los dos últimos juegos de la temporada regular por problemas en la rodilla y el abdomen.

El receptor Bo Naylor, el jugador utilitario Brandon Lockridge y el lanzador Grant Anderson quedaron fuera.

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FUENTE: AP