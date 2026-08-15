Aaron Judge lanza por primera vez en rehabilitación, pero no hay fecha para su retorno

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Aaron Judge de los Yankees de Nueva York observa la novena entrada del juego ante los Marineros de Seattle el jueves 13 de agosto del 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

“Es solo parte del aumento gradual de la actividad de béisbol. Ojalá siga progresando durante esta semana. Veremos qué más se incorpora”, dijo el mánager Aaron Boone dijo sobre Judge antes del juego del sábado ante los Azulejos.

Judge no juega desde el 31 de mayo, pero el tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y ocho veces All-Star ha dicho que tiene la intención de volver esta temporada. Recibió el alta para comenzar actividad ligera de entrenamiento el 5 de agosto.

Boone habló con Judge y comentó que el toletero respondió bien al lanzar por primera vez en su rehabilitación. Sin embargo, Boone no sabía cuándo Judge podría estar listo para reincorporarse a los Yankees.

“Esperamos que regrese, pero estamos en las primeras etapas de la actividad de béisbol”, manifestó Boone. “Ojalá las cosas sigan yendo bien”.

Judge batea para .248 con 17 jonrones, 38 carreras impulsadas y un OPS de .907. Había conectado apenas un jonrón en sus últimos 18 juegos antes de ingresar a la lista de lesionados.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP