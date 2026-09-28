Aaron Judge acelera su regreso y apunta al roster de los Yankees para la Serie de Comodines

El jardinero lesionado de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, permanece sentado con sus compañeros en la caseta durante la sexta entrada de un partido de béisbol contra los Diamondbacks de Arizona, el 18 de septiembre de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Ross D. Franklin) AP

Fuera de acción desde el 16 de septiembre por una distensión en la pantorrilla derecha, el capitán de los Yankees tenía previsto tomar práctica de bateo en el terreno el lunes, un día antes del primer juego de la serie.

“He estado tratando de convencer mucho, siento, así que voy a seguir haciéndolo”, manifestó. “Lo más importante es asegurarme de que estoy sano y listo para esta larga etapa. Nos queda otro mes de béisbol por jugar”.

Tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el toletero de 34 años recibió una inyección de plasma pobre en plaquetas el 21 de septiembre. Estuvo fuera por una fractura de costilla del 31 de mayo al 8 de septiembre y disputó apenas siete juegos antes de la lesión más reciente.

Al hablar frente a su casillero, con un colgante de diamantes y granate con forma de mazo de juez colgándole del cuello, el jardinero dijo que no ha corrido las bases desde la lesión, pero que había estado trabajando en una caminadora antigravedad AlterG.

“He estado bateando desde hace un tiempo, así que se siente genial, lo cual definitivamente es un gran paso adelante porque terminas cargando mucho peso sobre esa pierna de atrás”, explicó.

Judge estuvo limitado a 66 juegos esta temporada. Bateó para .241 con 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un OPS de .871, incluido un .174 con un jonrón y tres impulsadas en septiembre.

Espera no quedar limitado al rol de bateador designado — su compañero Ben Rice tuvo ese rol en 96 juegos.

“Estoy tratando de volver como jardinero porque creo que es lo que más ayuda a nuestro equipo, pero como ellos vean que encajo mejor, voy a intentar hacer eso”, señaló Judge.

Judge no expresó preocupación por intentar apresurar su regreso tras una lesión en el músculo sóleo, que forma parte del tendón de Aquiles.

“Los muchachos asumen riesgos todos los días. Sé que muchos aquí están golpeados y lidiando con cosas”, dijo. “Así que, sí, entiendo los riesgos”.

En su 11ma temporada en las Grandes Ligas y todavía sin un título de Serie Mundial, Judge percibe el paso del tiempo como motivación para presionar y volver al terreno.

“Lo más importante es entender lo corto que es esto. El tiempo que tengo para ser un Yankee y ser parte del béisbol es una ventana muy breve”, afirmó. “Han pasado diez años desde que debuté aquí. El tiempo vuela y pienso en eso más que en la edad. Siento que todavía seré un buen pelotero a los 45. Así que, sí, es más bien que tu ventana para jugar este deporte es corta y no quieres perder una oportunidad”.

Stanton, Grisham y Weathers

Giancarlo Stanton, fuera desde el 24 de abril por distensiones en los músculos de la pantorrilla en ambas piernas, también es una posibilidad para el roster, junto con el jardinero central Trent Grisham, fuera desde que se distendió el isquiotibial derecho el 4 de septiembre, y el zurdo Ryan Weathers, quien no lanza desde el 22 de agosto por una distensión del flexor del antebrazo izquierdo.

“Todavía hay algunas decisiones del roster que seguimos yendo y viniendo, pensando en cómo construir la alineación”, comentó Boone. “Así que esas son cosas con las que sigo lidiando en cierta medida. Al final, tenemos que definirlo mañana y salir a darlo todo”.

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FUENTE: AP