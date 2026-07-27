Aaron Glenn, Todd Bowles y Zac Taylor sobresalen entre técnicos de la NFL en la mira

ARCHIVO - El entrenador en jefe de los Jets de Nueva York Aaron Glenn durante una rueda de prensa, el 8 de mayo de 2026, en Florham Park, Nueva Jersey. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

La temporada regular aún está a más de seis semanas de distancia, pero algunos entrenadores ya enfrentan preguntas sobre la seguridad de su puesto.

Para unos cuantos, como Aaron Glenn de los Jets de Nueva York, Todd Bowles de Tampa Bay y Zac Taylor de Cincinnati, malos arranques podrían calentarles el asiento muy pronto en temporadas de todo o nada. Para otros, como Matt LaFleur de Green Bay y Nick Sirianni de Filadelfia, no hay una presión inmediata, pero eso podría cambiar si sus equipos no están a la altura de expectativas elevadas y los dueños consideran decisiones que podrían alterar el rumbo de la franquicia.

En cuatro temporadas con Tampa Bay, Bowles tiene marca de 35-33 en temporada regular y ha ganado tres títulos del Sur de la NFC. Pero el desplome de la temporada pasada, en la que los Buccaneers terminaron 2-7 en el tramo final para cerrar 8-9 y quedarse fuera de los playoffs, hizo que algunos pensaran que los días de Bowles con el equipo estaban contados.

En cambio, los Bucs optaron por mantenerlo. Probablemente necesitará una temporada de victorias de dos dígitos, un repunte del quarterback Baker Mayfield bajo el nuevo coordinador Zac Robinson y algo de éxito en postemporada para seguir. La defensa de los Bucs —de la que Bowles se encarga personalmente— también debe mejorar mucho.

Carolina se clasificó a los playoffs por primera vez desde la temporada 2017, pero lo hizo con marca de 8-9. Los Panthers comenzaron 1-3 antes de encadenar tres victorias, y luego alternaron derrotas y triunfos durante los siguientes ocho partidos, antes de perder los últimos dos y meterse a los playoffs de rebote, donde cayeron en la ronda de comodines.

Canales tiene marca de 13-21 en sus primeras dos temporadas en Carolina, que lo contrató en gran medida para desarrollar a Bryce Young como un quarterback a la altura de haber sido la primera selección global del draft de 2023. Pero Young ha sido irregular. Canales cedió las funciones de mandar las jugadas al coordinador ofensivo Brad Idzik, y su continuidad podría depender de que Young por fin muestre un progreso constante esta temporada.

Aaron Glenn, Jets

El ex cornerback regresó a Nueva York como entrenador en jefe para devolver a los Jets a la respetabilidad. En su lugar, Glenn se convirtió en el primero en la historia del equipo en perder sus primeros siete partidos en su temporada de debut con la franquicia, que terminó 3-14 y se quedó fuera de los playoffs por 15to año consecutivo.

Glenn reestructuró su cuerpo técnico y contrató a Frank Reich para dirigir la ofensiva, además de incorporar a Brian Duker como coordinador defensivo, pero ahora Glenn será quien cante las jugadas de una defensa por debajo del nivel, que se convirtió en la primera en no conseguir una intercepción en toda una temporada. Nueva York traspasó por Geno Smith como una transición por el quarterback del futuro del equipo. Otra temporada perdedora pondría a los Jets en posición de elegir temprano en el draft el próximo año, pero Glenn podría no seguir en ese escenario.

Matt LaFleur, Packers

¿Un momento, cómo es que está en esta lista? LaFleur ha llegado a los playoffs seis veces en siete temporadas, tiene marca de 76-40-1 en temporada regular y recibió una extensión de contrato multianual en enero.

Pero solo tiene una victoria en playoffs desde 2021 y su récord de 3-6 en postemporada tiene inquietos a algunos aficionados de los Packers. Una racha de cuatro derrotas para cerrar la temporada regular y una eliminación en la primera ronda de playoffs en Chicago —en la que Green Bay desperdició una ventaja de 15 puntos en el último cuarto— no ayudaron.

Con los Packers proyectados otra vez como contendientes a playoffs con el quarterback Jordan Love al mando, el estatus laboral de LaFleur probablemente no será un tema hasta enero. Sin embargo, la situación podría pasar de tibia a ardiente si Green Bay no gana al menos un partido de postemporada.

Nick Sirianni, Eagles

Al igual que LaFleur, el puesto de Sirianni no parecería estar en peligro inmediato. Tiene una victoria en el Super Bowl, dos triunfos en campeonatos de la NFC, tres títulos de la NFC Este y marca de 59-26 en temporada regular en sus cinco años.

Sin embargo, hubo una gran decepción la temporada pasada, después de que los Eagles perdieran en casa ante San Francisco en la ronda de comodines. Se espera un repunte, incluida una sólida trayectoria en postemporada, incluso sin A.J. Brown como el receptor de confianza de Jalen Hurts en la ofensiva del nuevo coordinador Sean Mannion.

Sirianni estaba en la cuerda floja al entrar a la temporada 2024 después de que los Eagles comenzaron 10-2, se desinflaron en el tramo final y fueron arrollados por Tampa Bay en la ronda de comodines. Luego, llevó a Philadelphia a ganar el Super Bowl. Sirianni y los Eagles —y sus aficionados— sin duda firmarían por repetir ese rebote.

Shane Steichen, Colts

Se mencionó a Steichen como posible Entrenador del Año de AP cuando los Colts arrancaron 8-2. Después, el quarterback Daniel Jones quedó fuera por el resto de la temporada por una rotura del tendón de Aquiles e Indianapolis perdió sus últimos siete partidos —incluso tras sacar del retiro a Philip Rivers— para quedarse fuera de los playoffs.

Aun así, la dueña Carlie Irsay-Gordon se sintió alentada por la sólida primera mitad del equipo y decidió mantener al entrenador. Steichen tiene marca de 25-26 en sus tres temporadas con los Colts, que se han perdido los playoffs en los últimos cinco años. Con Jones sano y con una extensión de dos años firmada, Steichen se sentiría mucho más seguro si los Colts se parecen al equipo prometedor que fueron durante los primeros 10 partidos de la temporada pasada.

Zac Taylor, Bengals

Los Bengals han sido conocidos por empezar lento en septiembre bajo Taylor, pero la temporada pasada abrieron 2-0 y parecían encaminados a dejar atrás esa narrativa. Una lesión en el dedo gordo del pie dejó fuera al quarterback Joe Burrow durante nueve partidos y Cincinnati se arrastró hasta terminar 6-11 y sumar una tercera temporada consecutiva sin aparecer en los playoffs.

Un Burrow sano es fundamental para el éxito de los Bengals, cuyo viaje al Super Bowl en la temporada 2021 se está convirtiendo en un recuerdo lejano. Una defensa renovada, incluida la adquisición del tackle defensivo Dexter Lawrence, debería ayudar. Así que recaerá en Taylor, en su octava temporada con Cincinnati, romper la sequía de playoffs o quizá esa tarea sea de otra persona el próximo año.

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FUENTE: AP