A un mes de la elección intermedia en EEUU, la contratación se desacelera y el desempleo aumenta

Un letrero de contratación en una tienda de emparedados, en Streamwood, Illinois, el miércoles 16 de septiembre de 2026. (AP Foto/Nam Y. Huh) AP

La contratación cayó desde una cifra revisada de 133.000 en agosto, indicó el Departamento de Trabajo. La tasa de desempleo aumentó a 4,2% desde el 4,1% de agosto, una cifra que sigue siendo baja.

Los economistas esperaban que las nóminas de septiembre se situaran en torno a 90.000.

Las revisiones del Departamento de Trabajo también recortaron 60.000 empleos del total combinado de las nóminas de julio y agosto.

Los nuevos datos de contratación podrían volver a atraer la atención de la Reserva Federal hacia la contratación y el empleo, dado que uno de los dos mandatos del banco central es buscar el máximo empleo. Muchos funcionarios de la Fed han señalado en las últimas semanas que están concentrados principalmente en su otra misión, que es combatir la inflación. Con el mercado laboral un poco más débil, la Fed podría estar más inclinada a mantener sin cambios su tasa clave cuando se reúna el próximo mes, en lugar de aumentarla.

Los salarios promedio por hora subieron apenas un 3% el mes pasado respecto del año anterior, el menor incremento interanual desde mayo de 2021. “En estos datos, no hay señales de que el mercado laboral esté avivando la inflación”, afirmó Luke Tilley, economista jefe de Wilmington Trust.

Aun así, la tasa de desempleo sigue siendo baja y la inflación ha estado por encima del objetivo del 2% del banco central durante más de cinco años, por lo que la preocupación de la Fed por los precios elevados sigue ocupando un lugar central.

El gobierno federal, así como los estatales y locales, recortaron 17.000 empleos el mes pasado. Las empresas de servicios profesionales y empresariales, que aportan experiencia administrativa y técnica, redujeron 9.000 puestos.

Las empresas de atención médica crearon 17.000 empleos en septiembre, pero eso fue apenas poco más de la mitad de los 33.000 que han añadido, en promedio, cada mes durante el último año. Bradley Saunders, economista de Capital Economics, escribió que la desaceleración en la contratación del sector salud podría reflejar la revocación, por parte del gobierno del presidente Donald Trump, de autorizaciones de trabajo para 350.000 haitianos.

Las empresas de construcción añadieron 11.000 empleos y los fabricantes 9.000.

El desempleo aumentó en parte porque 485.000 personas ingresaron a la fuerza laboral y no todas encontraron trabajo de inmediato.

El mercado laboral en Estados Unidos ha demostrado ser resiliente frente a una serie de sacudidas: guerras comerciales, inflación persistente, altas tasas de interés y un conflicto con Irán que ha impulsado al alza los precios de la energía. El informe de empleo del viernes es el último que se publicará antes de las elecciones del 3 de noviembre, que determinarán si los republicanos de Trump mantienen el control total del Congreso.

Los futuros del S&P 500 y del compuesto Nasdaq ampliaron sus ganancias después de que se difundieron los datos, ante crecientes esperanzas de que la Fed se abstenga de subir las tasas. Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron.

Sin embargo, lo que hace feliz a Wall Street difiere marcadamente de lo que trae alegría a los ciudadanos comunes.

El mercado laboral en Estados Unidos se ha recuperado de un desastroso 2025, pero la mayoría de los estadounidenses sigue intranquila por el estado de la economía y el alto costo de vida.

En una encuesta realizada el jueves por The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research se concluye que solo el 17% de los adultos en Estados Unidos aprueba la gestión de Trump respecto del costo de vida. Apenas el 26% aprueba su manejo de la economía en general, lo que marca un nuevo mínimo.

La confianza del consumidor en Estados Unidos cayó este mes al nivel más bajo en más de una década, según un índice publicado por el Conference Board. Una de las razones: más del 28% de los encuestados dijo al centro de estudios empresariales que espera que haya menos empleos disponibles dentro de seis meses, el doble del 14% que espera que haya más.

El sitio de empleo en línea Glassdoor informa que su índice de confianza de los empleados, basado en cómo los trabajadores ven las perspectivas de sus propias empresas, cayó el mes pasado al nivel más bajo en registros que se remontan al inicio de 2016, un periodo que incluye una pandemia global. Fue el tercer mínimo histórico del índice este año.

“La confianza de los empleados ha ido disminuyendo de manera continua durante el último año, a medida que los trabajadores se vuelven cada vez más ansiosos por todo, desde los despidos hasta la IA”, señaló Daniel Zhao, economista jefe de Glassdoor.

Las dudas del público sobre el empleo reflejan, en parte, una característica extraña del mercado laboral actual: los empleadores no están despidiendo a muchos trabajadores, pero tampoco están contratando a muchos. Una medida del Departamento de Trabajo sobre la contratación bruta —es decir, antes de restar a quienes renuncian o pierden su empleo— ha estado estancada en una mala racha durante más de dos años.

Por eso, los economistas describen un mercado laboral de “poca contratación, pocos despidos”, en el que quienes tienen empleo están mayormente seguros, pero quienes buscan trabajo tienen dificultades para encontrarlo.

“La gente sabe que ser despedido es inusualmente costoso en este momento”, aseguró Zhao, de Glassdoor. “Escuchan que sus amigos dicen cuánto tiempo han estado sin trabajo y lo difícil que les ha resultado encontrar uno. Eso hace que los despidos den aún más miedo de lo habitual”.

En ese aterrador ambiente, menos trabajadores están dispuestos a renunciar a sus empleos. “A menudo se sienten atrapados”, señaló Zhao. “Los trabajadores no están encontrando oportunidades en el mercado abierto para conseguir un empleo mejor: uno que pague más u ofrezca un mejor equilibrio entre trabajo y vida”.

Los empleadores —empresas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro— han añadido un promedio de 68.000 empleos al mes en lo que va de año. Eso supone una gran mejora frente al promedio de 9.700 nuevos empleos creados cada mes en 2025, la contratación más débil fuera de una recesión desde 2002.

Sky Castle Toys en Seattle sigue contratando, aun cuando el incremento en los costos de transporte, impulsado por el alza en los precios del diésel, ha afectado los márgenes de ganancia. El cofundador Joshua Loerzel dijo que el personal de la empresa ha aumentado más del doble, hasta llegar a 50, con respecto al año pasado.

Afirma que los juguetes de menos de 10 dólares son lo que los minoristas quieren, debido a que los clientes ya no compran productos más caros. Las ventas de Sky Castle aumentaron 60% entre enero y agosto en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En otro momento, 68.000 empleos al mes habría sido, como mucho, un resultado mediocre. Pero Estados Unidos ya no necesita tantos empleos como antes para evitar que el desempleo aumente. Debido a las jubilaciones de los miembros de la generación de posguerra y a la ofensiva de Trump contra la inmigración, hay menos personas compitiendo por trabajo, y el punto de equilibrio ahora podría ser tan bajo como cero empleos al mes, frente a 150.000 hace uno o dos años.

“Creo que, más o menos, aquí es donde nos vamos a quedar”, señaló Tilley, de Wilmington Trust. “Preveo que el crecimiento del empleo se mantenga en esta banda de 25.000 a 75.000 a medida que avancemos”.

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La periodista especializada en comercio minorista Anne D’Innocenzio en Nueva York y el periodista de economía de la AP Christopher Rugaber en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP