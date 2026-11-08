A Chivas se le escapa el liderato de la Liga MX luego de verse igualado 1-1 por el León

Ricardo Marín puso adelante al “Rebaño Sagrado” a los 69 minutos; pero en la recta final llegó la igualada de Paul Saracho a los 87’.

Con este resultado, el Guadalajara se estancó en la tercera posición con 30 puntos, mismos que tiene América como segundo; Cruz Azul es líder con 32. Chivas será anfitrión de La Máquina para el cierre del campeonato en su fase regular.

Los esmeraldas cierran la penúltima jornada dentro de la zona de Liguilla como séptimos con 23 puntos.

Durante el primer tiempo, el guardameta rojiblanco Raúl Rangel evitó la caída de su marco con una oportuna intervención ante un remate de cabeza de José Alvarado.

En el complemento, León se quedó con diez hombres tras la expulsión de José Rodríguez al 53′, por una falta sobre Santiago Sandoval cuando se perfilaba al área rival.

Chivas aprovechó la ventaja numérica y generó la jugada de gol: un pase filtrado de Luis Romo para Daniel Aguirre, quien asistió a Marín para sellar el tanto visitante.

A pesar del abrumador dominio de los rojiblancos, los “Panzas verdes” tuvieron la oportunidad de empatar en una incursión de Jhohan Romaña, quien encontró en el área a Saracho para emparejar con un remate que Rangel no pudo desviar.

Hasta el momento, Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya tienen asegurado su sitio en la Liguilla. Los equipos eliminados son Tigres, Atlante, Necaxa y Ciudad Juárez.

Querétaro sufre su quinta derrota consecutiva

Con goles de Kevin Velasco (9′) y Omar Moreno (36′), Puebla superó 2-0 a domicilio a Querétaro, infligiéndole su quinto descalabro en fila y complicando sus aspiraciones de clasificación.

La Franja llegó a 19 puntos en el lugar 13, manteniéndose en la pelea para la jornada final. Los Gallos Blancos se ubican en la casilla 12 con 20 unidades y requerirán de una victoria combinada con otros resultados para avanzar.

Tabla de posiciones

Cruz Azul lidera con 32 puntos; América y Chivas les siguen con 30; Toluca y Atlas suman 27; Santos 25; Pachuca, Tijuana y León registran 22; Monterrey y Pumas 21; Querétaro 20; Puebla y San Luis 19; Tigres 15; Atlante 14; Necaxa 13 y Ciudad Juárez 11.

Próxima jornada

Tras el receso por la Fecha FIFA, la última jornada arrancará el viernes 20 de noviembre con los partidos Puebla vs. San Luis, Tijuana vs. Atlante y Ciudad Juárez vs. Atlas. El sábado 21 jugarán Santos vs. León, Pachuca vs. Toluca, Pumas vs. Monterrey y Tigres vs. América. La fase regular concluirá el domingo 22 de noviembre con los duelos Guadalajara vs. Cruz Azul y Querétaro vs. Necaxa.

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FUENTE: AP