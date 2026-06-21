7 muertos y decenas de heridos en varios tiroteos el fin de semana en Chicago

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Vista de la ciudad de Chicago, el 27 de agosto de 2025. (Foto AP/Erin Hooley, Archivo) AP

Trump escribió en Truth Social el domingo por la mañana: “¿Por qué el gobernador Pritzker no me llama para pedir ayuda? Podría convertir a Chicago en una ciudad segura en UN MES; en UN AÑO, sería una de las más seguras!!!”.

La oficina del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, un posible aspirante demócrata a la presidencia en 2028 que ha rechazado repetidamente los llamados de Trump a una intervención militar, no respondió a una solicitud de comentarios. Durante el segundo gobierno de Trump, se han desplegado tropas de la Guardia Nacional en misiones de combate al crimen en ciudades gobernadas por demócratas, entre ellas Nueva Orleans, Washington, D.C., y Memphis, Tennessee.

Aunque los datos del Departamento de Policía de Chicago muestran un leve aumento de los incidentes de tiroteos en comparación con la primera mitad del año pasado, las tasas de delitos violentos en general han disminuido en la ciudad en los últimos años, en paralelo con las tendencias nacionales.

Información preliminar compartida por la policía de Chicago indica que ha habido al menos dos docenas de incidentes con disparos desde el viernes por la tarde. Entre las personas muertas figuran un joven de 21 años que recibió un tiro en el pecho el domingo, un joven de 18 años que recibió un tiro en la axila el sábado por la noche y un hombre de 50 años baleado en el pecho el viernes.

Al menos 12 personas de una multitud en una calle de Chicago sufrieron heridas de bala el viernes por la noche después de que una camioneta SUV se detuvo y dos personas en su interior comenzaron a disparar, informó la policía.

Los ocho hombres y cuatro mujeres del grupo tenían entre 17 y 47 años. Los atendieron en cuatro hospitales. La policía indicó que otro hombre sufrió lesiones de naturaleza desconocida y rechazó atención médica.

Ese tiroteo ocurrió en Juneteenth, un feriado que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Más temprano el viernes, el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama, dieron la bienvenida a los primeros visitantes a su centro presidencial en el South Side. “Lo que debió ser una noche de celebración y reflexión comunitaria por Juneteenth quedó destrozado por un horrible acto de violencia”, escribió el sábado en X el alcalde Brandon Johnson. “Mis pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus seres queridos”. “La violencia no tiene lugar en nuestra ciudad, y los responsables rendirán cuentas”, agregó. ________ Jack Brook contribuyó desde Nueva Orleans. ________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP