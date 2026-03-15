5ª integrante del equipo iraní de fútbol femenino renuncia al asilo en Australia

ARCHIVO - Las jugadoras de Irán posan para una foto de equipo antes del juego de fútbol de la Copa Asiática Femenina entre Irán y Filipinas en Robina, Australia, el domingo 8 de marzo de 2026. (Dave Hunt/AAPImage vía AP, Archivo) AP

La salida de la jugadora poco antes de la medianoche del domingo deja a dos de las siete integrantes iniciales del plantel en Australia, señaló la oficina del ministro de Asuntos Internos, Tony Burke.

Burke informó el domingo que dos jugadoras y un miembro del personal de apoyo del equipo habían salido de Sídney rumbo a Malasia el sábado.

El equipo de Irán llegó a Australia para la Copa Asiática Femenina el mes pasado, antes de que comenzara la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero.

En un primer momento, seis jugadoras y una integrante del personal de apoyo, de una lista de 26 futbolistas, aceptaron visas humanitarias para quedarse en Australia antes de que el resto de la delegación iraní volara de Sídney a Kuala Lumpur el 10 de marzo.

Otra más cambió de opinión después y salió de Australia.

El resto del equipo ha permanecido en Kuala Lumpur desde que salió de Australia.

La agencia iraní Tasnim dijo que las tres salieron de Australia el sábado y que estaban “regresando al cálido abrazo de su familia y su patria”.

La preocupación por la seguridad del equipo en Irán aumentó cuando las jugadoras no cantaron el himno nacional iraní antes de su primer partido.

El gobierno australiano recibió llamados para ayudar a las mujeres por parte de grupos iraníes en Australia y del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La agencia de noticias iraní describió el regreso de las mujeres al equipo como el “vergonzoso fracaso del proyecto estadounidense-australiano y otro fracaso para Trump”.

Algunos miembros de la diáspora iraní en Australia han acusado a la integrante del personal de apoyo —quien inicialmente aceptó el asilo y luego abandonó Australia el sábado— de difundir propaganda del gobierno iraní a sus compañeras de equipo a través de mensajes de texto.

El vicepresidente de la Sociedad Australiano-Iraní de Victoria, Kambiz Razmara, afirmó que las mujeres que aceptaron el asilo han estado bajo presión por parte del régimen de Teherán.

“Han tenido que tomar decisiones en el acto con muy poca información y han tenido que reaccionar ante las circunstancias”, comentó Razmara a la Australian Broadcasting Corp.

“Me sorprende que hayan decidido irse, pero en realidad no me sorprende porque comprendo las presiones que están experimentando”, añadió.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP