49ers prometen reducir la carga de trabajo de Christian McCaffrey aunque no quiera

El corredor de los 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, habla en una conferencia de prensa después de una práctica de fútbol americano de la NFL el jueves 28 de mayo de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Jeff Chiu) AP

Aunque Kyle Shanahan y el resto del cuerpo técnico han manifestado la necesidad de reducir el uso de McCaffrey tras su campaña de 450 toques en la temporada regular de 2025 y los playoffs, McCaffrey no ve necesaria una gestión de la carga.

“Siento que llevo nueve años lidiando con esas preguntas. Creo que la carga de trabajo en nuestro deporte se controla de verdad en los entrenamientos, no en los partidos. Jugamos 17 partidos de temporada regular al año y el sustento de todos está en juego. Yo diría que el domingo tienes que hacer lo que sea necesario para ganar y ese no es el trabajo de un entrenador. No le dices a un tirador de triples que hoy solo puede tirar seis triples. Mucho de esto tiene que ver con el ritmo y mi trabajo es poner a mi cuerpo en la mejor posición posible para salir ahí y jugar. Creo que todo lo demás se puede controlar durante la semana. Pero cuando se trata de los días de partido, me gusta pensar: prepárate para jugar cada snap”, señaló McCaffrey.

Casi lo hizo la temporada pasada, cuando lideró a todos los corredores al participar en el 83% de los snaps ofensivos de los 49ers. McCaffrey casi nunca pide un descanso y el entrenador de corredores Bobby Turner siguió dándole el balón.

“Es un desafío. Pero yo, personalmente, debí haber hecho un mejor trabajo gestionando eso el año pasado, porque sí llevo un registro de cada jugada y estoy al tanto de cuándo está dentro, cuándo no. Pero este año, el cuerpo técnico, todos estarán involucrados para asegurarse de que eso no ocurra”, señaló Turner.

Después de quedar limitado a cuatro partidos por lesiones en 2024, McCaffrey fue un “ironman” la temporada pasada. Jugó 1.010 snaps ofensivos en la temporada regular y los playoffs —apenas el noveno corredor en las últimas 20 temporadas en superar la marca de 1.000— y se convirtió en el segundo jugador de la última década con al menos 450 acarreos y recepciones combinados.

Con varias otras figuras ofensivas —desde el quarterback Brock Purdy hasta el ala cerrada George Kittle y el receptor Ricky Pearsall— fuera durante largos tramos por lesiones, los Niners no podían permitirse sacar a McCaffrey del campo, ya que era tanto el mejor corredor del equipo como, a menudo, uno de sus receptores más confiables.

“Entramos al año queriendo cuidarlo un poco más. Pero por cómo fue la ofensiva, creo que más por los receptores y las lesiones que tuvimos, era difícil sacarlo (del campo). Y fue bueno tenerlo ahí porque ayudó muchísimo a nuestra ofensiva”, dijo Shanahan.

McCaffrey, que cumplió 30 años el domingo, no ha respondido bien en el pasado después de sus temporadas de mayor uso. Las dos veces anteriores en que superó los 400 toques —en 2019 con Carolina y en 2023 con los 49ers— quedó seriamente limitado por lesiones la temporada siguiente, perdiéndose 13 partidos tanto en 2020 como en 2024.

Eso es lo que los 49ers esperan evitar este año, cuando planean confiar más en los corredores jóvenes.

Jordan James, una selección de quinta ronda en 2025, se lesionó en el campamento de entrenamiento y nunca se consolidó como una opción viable. Sus únicos tres snaps ofensivos en la temporada regular llegaron cuando San Francisco se arrodilló para agotar el reloj en una victoria por paliza contra Indianápolis en la Semana 16. Su única otra participación fue al final de una derrota 41-6 en playoffs ante Seattle, cuando tuvo seis acarreos para 28 yardas y una recepción.

Luego, los 49ers usaron una selección de tercera ronda para elegir a Kaelon Black, de Indiana, en el draft de este año, y esperan que al menos uno de los dos pueda ganarse tiempo de juego esta temporada.

“Estoy seguro de que van a tener más oportunidades. Los dos son competidores, los dos fueron seleccionados por una razón. Son personas mentalmente fuertes, pueden ser explosivos. Definitivamente tendrán más oportunidades, lo que significa que Christian va a estar más fresco”, afirmó Turner.

Los 49ers también esperan que un McCaffrey más fresco lo haga más explosivo. Pese a sumar 2.126 yardas desde la línea de golpeo y coquetear con su segunda temporada de 1.000 yardas tanto por tierra como por recepción, a McCaffrey le costó generar jugadas grandes, con apenas tres carreras de al menos 20 yardas, por debajo de las nueve que tuvo en su última temporada saludable en 2023, cuando ganó el premio AP al Jugador Ofensivo del Año de la NFL.

En total, los Niners tuvieron cuatro carreras largas en la temporada, después de promediar casi 14 por temporada en los cuatro años anteriores.

“Cuando miras alrededor de la liga y estudias a grandes corredores y estudias a tipos que impactan el juego como él, esos tipos sí salen del partido. A veces sí descansan, y ya sea una serie ofensiva o un par de jugadas dentro de una serie, eso ayuda a esos jugadores. Christian lo sabe, y nosotros tenemos que hacer un mejor trabajo como entrenadores; a veces tenemos que hacer un mejor trabajo para lograr una rotación mejor”, indicó el coordinador ofensivo Klay Kubiak.

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FUENTE: AP