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4 impulsadas de Bregman, máximo en la temporada, guían a Cachorros 8-4 sobre Rojos

CINCINNATI (AP) — Alex Bregman tuvo un máximo de la temporada de cuatro carreras impulsadas, incluida un jonrón de tres carreras en una séptima entrada de cuatro anotaciones, y los Cachorros de Chicago vencieron el domingo por 8-4 a los Rojos de Cincinnati.

Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago (izquierda), celebra con Carson Kelly (derecha) tras anotar una carrera impulsada por un doble de Alex Bregman durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Ben Jackson)
Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago (izquierda), celebra con Carson Kelly (derecha) tras anotar una carrera impulsada por un doble de Alex Bregman durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Rojos de Cincinnati, en Cincinnati, el domingo 12 de julio de 2026. (Foto AP/Ben Jackson) AP

A Bregman le faltó un triple para completar el ciclo después de conectar un jonrón de dos carreras el sábado. Batea para .241 con 41 carreras impulsadas tras firmar un contrato de 175 millones de dólares por cinco años.

Matthew Boyd (5-1) mejoró a 5-0 en ocho aperturas desde que perdió su salida inicial, al permitir cuatro carreras y seis hits en 6 2/3 entradas.

Jacob Webb consiguió dos outs para su quinto salvamento.

Con el marcador 4-4, Dansby Swanson conectó un doble ante Chase Petty (1-2) para abrir la séptima y anotó con el sencillo de un out de Pete Crow-Armstrong frente a Sam Moll, su primer hit de la serie.

El doble impulsor de Michael Busch en la primera entrada construyó una ventaja de 2-0.

Cincinnati se puso arriba 4-2 en la tercera cuando Spencer Steer conectó un rodado impulsor, JJ Bleday pegó un sencillo productor y el venezolano Eugenio Suárez conectó su jonrón número 200, un batazo de dos carreras.

El abridor de los Rojos, Andrew Abbott, permitió cuatro carreras, cuatro hits y otorgó tres bases por bolas en cuatro entradas. ___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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