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3.800 trabajadores están en huelga en una de las mayores plantas cárnicas de EEUU

GREELEY, Colorado, EE.UU. (AP) — Unos 3.800 trabajadores de una de las plantas de empaquetado de carne más grandes de Estados Unidos se declararon en huelga el lunes en Colorado, en lo que, según representantes sindicales, es el primer paro en un matadero de res de Estados Unidos desde la década de 1980.

ARCHIVO - Empleados trabajan ante la entrada de la planta de procesamiento de carne de JBS, el 23 de julio de 2021, en Greeley, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)
ARCHIVO - Empleados trabajan ante la entrada de la planta de procesamiento de carne de JBS, el 23 de julio de 2021, en Greeley, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski, Archivo) AP
Los trabajadores de una planta cárnica de la empresa Swift Beef, propiedad de JBS, en Colorado, se declaran en huelga el lunes 16 de marzo de 2026 en Greeley, Colorado. (AP Foto/Brittany Peterson)
Los trabajadores de una planta cárnica de la empresa Swift Beef, propiedad de JBS, en Colorado, se declaran en huelga el lunes 16 de marzo de 2026 en Greeley, Colorado. (AP Foto/Brittany Peterson) AP

La huelga en la planta de Swift Beef Co. en Greeley comenzó la mañana del lunes, informó Claire Poundstone, una abogada que representa al sindicato United Food and Commercial Workers Local 7. Poundstone indicó que esperaba que los trabajadores permanecieran en la línea de piquete hasta la noche.

“Estaremos aquí todo el día”, afirmó.

La huelga se produce tras acusaciones de dirigentes sindicales de que el propietario, JBS USA, tomó represalias contra los trabajadores y cometió otras prácticas laborales desleales durante las negociaciones del contrato. El contrato anterior venció a la medianoche del domingo.

Se envió un mensaje a primera hora del lunes para solicitar comentarios a un portavoz de JBS USA.

La huelga ocurre en un momento en que la población de ganado bovino de Estados Unidos está en su nivel más bajo en 75 años, con un inventario al 1 de enero de 86,2 millones de animales, un 1% menos que el año anterior. Los precios de la carne de res han incrementado la ansiedad económica en Estados Unidos, mientras que el gobierno del presidente Donald Trump ha recurrido a un acuerdo comercial con Argentina en un intento por bajar los precios de los alimentos, incluida la carne de res.

También se produce después del cierre en enero de una planta empacadora de carne en Lexington, Nebraska, que se esperaba que repercutiera en la economía y la comunidad locales.

En la planta de Greeley, la empresa intentó intimidar a los trabajadores para que abandonaran el sindicato en reuniones individuales, señaló el asesor jurídico general del sindicato, Matt Shechter.

Cordova dijo que el 99% de los trabajadores votó para autorizar la huelga. No se llevaron a cabo negociaciones formales durante el fin de semana después de que la empresa rechazara una solicitud del sindicato para negociar el sábado, explicó Shechter.

JBS USA había dicho en un comunicado que cualquier empleado que no quisiera ir a la huelga tendría trabajo y recibiría pago. La empresa indicó que operaría dos turnos en la planta el lunes y que trasladaría temporalmente la producción, según fuera necesario, a otras instalaciones de JBS.

El comunicado señaló que la empresa opera en pleno cumplimiento de las leyes laborales y de empleo federales y estatales.

“La meta es minimizar el impacto para nuestros clientes, nuestros socios y el mercado en general mientras trabajamos para lograr una resolución justa en Greeley”, expresó la empresa.

Es la primera huelga en un matadero de Estados Unidos desde que los trabajadores abandonaron sus puestos en una planta de Hormel en Minnesota en 1985, dijo Cordova. Esa huelga duró más de un año e incluyó enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, según la Sociedad Histórica de Minnesota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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