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3 muertos y socorristas atendidos por exposición a sustancia desconocida, dicen autoridades

MOUNTAINAIR, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Tres personas murieron y más de una docena de socorristas fueron puestos en cuarentena y recibían tratamiento el miércoles por exposición a una sustancia no identificada, después de que acudieran a una vivienda rural de Nuevo México por una presunta sobredosis de drogas, informaron las autoridades.

La Policía Estatal de Nuevo México indicó que tres de las cuatro personas halladas inconscientes dentro de la casa fallecieron. La cuarta recibía tratamiento en un hospital de Albuquerque.

Durante la respuesta, 18 socorristas estuvieron expuestos a la sustancia y comenzaron a presentar síntomas, entre ellos náuseas y mareos, indicaron las autoridades. Todos los socorristas fueron trasladados al Hospital de la Universidad de Nuevo México, donde permanecían bajo observación.

Dos de los socorristas figuraban en estado grave, informó el agente Wilson Silver, de la Policía Estatal de Nuevo México.

Equipos de rescate especializados en manejo de sustancias peligrosas colaboraban en el lugar de los hechos en Mountainair, una comunidad rural al este de Albuquerque, para identificar la sustancia involucrada.

“En este momento, los investigadores creen que la sustancia puede transmitirse por contacto y no creen que sea transportada por el aire”, manifestó Silver.

Mientras la investigación seguía en curso, el alcalde de Mountainair, Peter Nieto, escribió en redes sociales que todos los indicios apuntaban a narcóticos como un posible factor. Agregó que no había amenaza para el público y que se había establecido un perímetro alrededor de la vivienda.

Sin embargo, residentes recurrieron a las redes sociales para expresar su frustración por el consumo de drogas en la comunidad y en otros lugares.

El alcalde afirmó que la policía y los socorristas trabajan todos los días para proteger a la comunidad y responder a situaciones difíciles.

“Pero la realidad es que la adicción y el abuso de sustancias son problemas que afectan a comunidades en todo nuestro estado y nuestra nación”, expresó Nieto. “No hay una solución simple ni inmediata. Un cambio duradero requiere apoyo familiar, rendición de cuentas, educación y, lo más importante, personas dispuestas a aceptar ayuda”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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