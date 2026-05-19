28 muertos en ataque con dron a mercado en Sudán, dice grupo

Emergency Lawyers, un grupo local de derechos que monitorea las violaciones cometidas durante el conflicto, indicó en X que el mercado de la localidad de Ghubaysh, en la provincia de Kordofán Occidental, fue atacado la mañana del martes cuando estaba abarrotado de civiles. El grupo culpó al ejército.

Sudán quedó hundido en una guerra a gran escala en abril de 2023 cuando estallaron las tensiones entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. Las FAR controlan Kordofán Occidental.

Un funcionario del ejército sudanés dijo a The Associated Press que el ejército no ataca a civiles ni a infraestructura civil. Otra fuente militar también negó las afirmaciones del grupo y sostuvo que un dron del ejército alcanzó dos vehículos de combate de las FAR cerca del mercado mientras reabastecían combustible, destruyéndolos por completo y matando a quienes iban dentro sin causar víctimas civiles.

Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a informar a los medios. No hubo comentarios por parte de las FAR.

Miles de personas en Kordofán Occidental y zonas cercanas dependen del mercado de Ghubaysh para obtener alimentos y suministros esenciales, según Emergency Lawyers.

El conflicto en Sudán ha matado al menos a 59.000 personas, ha desplazado a unos 13 millones y ha empujado a muchas partes del país a la hambruna. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria.

Los drones se ha convertido en la amenaza más mortífera para los civiles en el conflicto de Sudán, y tanto el ejército como las FAR están siendo abastecidos por varios países de Oriente Medio y de otras regiones.

El jefe de derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, pidió recientemente medidas para impedir su transferencia a Sudán. Drones mataron al menos a 880 civiles entre enero y abril, según la ONU.

Tanto el ejército como las FAR usan drones para asegurar territorio, obstaculizar esfuerzos de movilización y sembrar inseguridad en zonas controladas por sus rivales, afirmó Türk. Más recientemente, las FAR llevaron a cabo ataques con drones contra el Aeropuerto Internacional de Jartum y otras áreas cercanas a la capital sudanesa que el ejército tomó el control el año pasado.

Al menos 2.670 personas, entre combatientes y civiles, murieron en 2025, lo que supone un aumento del 600% en las muertes relacionadas con drones y un incremento del 81% en los ataques con drones en comparación con el año anterior, según determinó el proyecto Armed Conflict Location & Event Data, con sede en Estados Unidos.

Analistas señalan que drones avanzados suministrados por actores extranjeros han permitido a las partes en guerra intensificar los ataques en zonas densamente pobladas, profundizando el conflicto y alimentando temores de una guerra mayor.

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El corresponsal Yassir Abdalla en Shendi, Sudán, contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP