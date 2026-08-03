25 estados de EEUU entablan demandan por los nuevos aranceles del gobierno de Trump

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ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en la Casa Blanca, en Washington, el 2 de abril de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo) AP

Estados Unidos impuso el mes pasado aranceles de dos dígitos a 59 países y a la Unión Europea, con el argumento de que no habían hecho lo suficiente para frenar las importaciones producidas con trabajo forzoso. Los nuevos aranceles entraron en vigor justo cuando se acercaba el vencimiento de los aranceles temporales a los que Trump había recurrido tras el revés en la Corte Suprema.

“Después de perder en la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, señaló la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Trump, quien argumenta que los aranceles altos reactivarán la manufactura estadounidense, revirtió el año pasado décadas de políticas de Estados Unidos que favorecían aranceles más bajos y un comercio cada vez más libre. Al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977, o IEEPA por sus siglas en inglés, impuso aranceles de dos dígitos a las importaciones de casi todos los países, alegando que el prolongado déficit comercial de Estados Unidos equivalía a una emergencia nacional.

Pero la Corte Suprema dictaminó que la IEEPA no autorizaba aranceles. La decisión obligó al gobierno federal a pagar reembolsos a los importadores que habían pagado los aranceles. Con el objetivo de compensar los ingresos perdidos, Trump recurrió a aranceles temporales mundiales del 10%. Pero expiraron a la medianoche del 24 de julio.

Ahora está recurriendo a aranceles más duraderos en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer aranceles a países que se determine que incurren en prácticas comerciales desleales. Trump utilizó la Sección 301 para imponer fuertes aranceles a China en su primer mandato, y estos superaron impugnaciones judiciales.

El gobierno de Trump invocó la Sección 301 para imponer los aranceles por trabajo forzoso, que oscilan entre el 10% y el 12,5% y afectan a países que aportan el 99% de las importaciones estadounidenses.

“Estados Unidos está utilizando su autoridad legal para lograr la eliminación de actos, políticas y prácticas injustificadas que gravan el comercio de Estados Unidos", según dijo el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai. "El hecho de que un país extranjero no imponga ni haga cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso es irrazonable y perjudica el comercio de Estados Unidos, incluidos los trabajadores estadounidenses, y debe abordarse. Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato del presidente, y lo siguen siendo ahora”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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