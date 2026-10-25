22 muertos en un choque de autobús en Kenia cerca del lugar de otro accidente mortal

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El choque ocurrió tres semanas después de que 17 personas murieran en otro accidente a lo largo de la misma autopista que conecta la capital, Nairobi, con la ciudad costera de Mombasa.

Varias personas más resultaron heridas en el choque del domingo por la mañana y estaban recibiendo tratamiento, indicó la policía. Según reportes, los pasajeros regresaban de un funeral cuando ocurrió el accidente.

El comisionado del condado de Makueni, Abdullahi Khalif, señaló que la cifra de fallecidos podría aumentar.

Las circunstancias que rodean el choque siguen sin estar claras. En el pasado, el exceso de velocidad y las malas condiciones de la carretera se han citado como factores que contribuyen a los accidentes viales en Kenia.

La Autoridad Nacional de Transporte y Seguridad de Kenia dijo que el tramo de la autopista donde ocurrió el choque está designado como un “punto negro de accidentes” y que se habían hecho recomendaciones para abordar las preocupaciones de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP