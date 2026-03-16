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2 muertos en el naufragio de barcos con estudiantes cerca de lugar asignado a base de EEUU en Japón

TOKIO (AP) — Dos personas murieron el lunes en el sur de Japón después de que dos embarcaciones volcaran y las 21 personas que llevaban a bordo cayeran al agua cerca de Henoko, un controvertido lugar donde se reubicará una base militar de Estados Unidos frente a la isla de Okinawa, informaron las autoridades.

Miembros de la Guardia Costera se preparan para buscar barcos naufragados en un puerto en Henoko, ciudad de Nago, en la prefectura de Okinawa, el lunes 16 de marzo de 2026. (Kyodo News via AP)
Miembros de la Guardia Costera se preparan para buscar barcos naufragados en un puerto en Henoko, ciudad de Nago, en la prefectura de Okinawa, el lunes 16 de marzo de 2026. (Kyodo News via AP) AP

La Guardia Costera de Japón indicó que 18 de los tripulantes eran estudiantes de una escuela secundaria de Kioto que iban en dos embarcaciones, 10 en el Heiwa Maru y ocho en la más pequeña, la Fukutsu, para observar la zona de Henoko como parte de su programa de educación para la paz.

Los rescatistas de la guardia costera sacaron del agua a las 21 personas, pero más tarde se certificó la muerte de una estudiante de 17 años y el capitán de la Fukutsu, señalaron las autoridades. Dos personas resultaron heridas, pero sus vidas no corrían peligro.

Se estaba investigando la causa del accidente, según funcionarios de la guardia costera.

Las embarcaciones se encontraban a aproximadamente un kilómetro (media milla) al este de Henoko cuando volcaron. Había un aviso por oleaje en vigor durante el accidente, pero el agua no estaba muy agitada y no había indicios de que las embarcaciones hubieran chocado, precisaron las autoridades.

Protestas persistentes y demandas entre Okinawa y Tokio han retrasado el plan de reubicación de la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de Estados Unidos en Futenma desde un vecindario densamente poblado de la isla durante casi 30 años.

Henoko es un destino popular para activistas que se oponen a la reubicación, pero los estudiantes no estaban protestando, aclararon las autoridades.

Okinawa alberga a cerca de la mitad de los 50.000 soldados estadounidenses destinados en Japón en virtud del pacto bilateral de seguridad. Muchos okinawenses se quejan de los riesgos de accidentes, el ruido, la contaminación y la delincuencia asociados con las bases de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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