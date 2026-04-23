10 heridos tras tiroteo en centro comercial de Luisiana; sospechosos huyen

Personal del orden público responde a informes de un tiroteo en el Mall of Louisiana en Baton Rouge, Luisiana, el jueves 23 de abril de 2026. (AP Foto/Sara Cline) AP

Algunos de los responsables huyeron del lugar mientras se desplegaba una enorme respuesta policial.

“A los matones que hicieron esto, los vamos a atrapar”, afirmó el alcalde de Baton Rouge, Sid Edwards.

“Dos grupos de personas discutieron en el patio de comidas y empezaron a dispararse entre sí”, dijo a los reporteros el jefe de la Policía de Baton Rouge, TJ Morse. “Lamentablemente, había algunas personas inocentes en el área que también pudieron haber recibido algunos disparos”.

Morse indicó que 10 personas habían sido ingresadas en hospitales locales con diversas lesiones, y que al menos dos necesitaban cirugía.

“En este momento no hay una amenaza conocida para el público”, señaló. “Este es el lugar más seguro de Baton Rouge”.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, dijo que estaba al tanto del tiroteo y aconsejó al público evitar la zona.

WBRZ-TV informó que uno de sus empleados estaba entre los clientes del centro comercial que fueron llevados a un área segura de resguardo. Afuera, la policía escoltaba a las personas hasta sus autos.

Es el segundo episodio de violencia armada en Luisiana esta semana. Un padre mató a tiros a ocho niños, entre ellos, siete de sus hijos, en un ataque perpetrado contra su familia el domingo por la mañana que se extendió por dos casas en un vecindario de Shreveport, informó la policía. Dos mujeres, incluida la esposa del atacante, que era la madre de sus hijos, resultaron gravemente heridas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP