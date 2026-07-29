Zoológico de República Dominicana acoge animales confiscados

Flamingos en el Parque Zoológico Nacional en Santo Domingo, República Dominicana, el 17 de junio del 2026. (AP foto/Dánica Coto) AP

Enclavados dentro de un oasis verde en medio de la capital, Santo Domingo, hay cocodrilos, flamencos e incluso tigres que las autoridades han confiscado a personas acusadas de tenerlos ilegalmente. Las cifras van en aumento y amenazan con sobrecargar el único zoológico del país.

“Es una carga”, manifestó Alfonso Ferreira, subdirector del Parque Zoológico Nacional de la ciudad. "La gente tiene una disposición a tener animales salvajes".

Las autoridades dominicanas incautaron 188 animales el año pasado, frente a 30 en 2023, mientras el gobierno intenta combatir la tenencia ilegal de ciertas especies. También ha puesto en marcha campañas educativas para concienciar sobre su situación.

En lo que va de año, las autoridades han confiscado más de 8.900 especies, aunque la mayoría eran grillos y peces jóvenes para alimentar a animales, incluidos los caballitos de mar.

Por lo general, los flamencos son los animales que más se rescatan, indicó Nelson García Marcano, jefe del Departamento de Regulación y Control de Vida Silvestre de la nación caribeña.

García Marcano explicó que los flamencos, que están protegidos, a menudo son sacados ilegalmente de su hábitat natural y vendidos a hoteles, que los usan como adornos de jardín. Es una tendencia que los propietarios de viviendas particulares han empezado a imitar.

"A la gente le gusta copiar lo que para ellos se ve atractivo, bonito", comentó García Marcano, quien denunció la práctica y señaló que a veces las personas amputan las alas de las aves.

"Es un animal que es migratorio", declaró. "Es un animal que debe estar libre".

Devolverles la salud a los animales

En una mañana calurosa reciente, The Associated Press visitó una bandada de flamencos rescatados que buscaba sombra en una sección privada dentro del zoológico.

Habían sido confiscados recientemente por las autoridades, y se notaba. Sus plumas, normalmente de un brillante color coral, estaban blancas, como si las hubieran decolorado. Ferreira explicó que quienes los capturan suelen alimentarlos con pan blanco en lugar de las algas y los diminutos crustáceos que sus cuerpos necesitan.

Para reducir la cantidad de flamencos que se exhiben en hoteles de toda la República Dominicana, García Marcano señaló que han sugerido que el personal adopte especies como la gallineta morada, un ave parecida a una grulla con plumas iridiscentes.

En el zoológico, los flamencos rescatados reciben zanahorias y alimento para aves, y son rehabilitados durante varios meses antes de que algunos sean liberados de nuevo en su hábitat natural.

Cerca de allí, varios cocodrilos permanecían sin parpadear en jaulas individuales llenas de agua verdosa. Ellos también habían sido arrancados de su hábitat natural y mantenidos como mascotas.

Con una extensión de 125 hectáreas (309 acres), el zoológico es lo suficientemente grande como para que un pequeño tren traslade a los visitantes a las exhibiciones, pero los recursos están al límite. Los animales territoriales, como los cocodrilos, deben estar aislados, lo que requiere más jaulas y, a su vez, más financiación.

Los veterinarios realizan múltiples pruebas a los animales rescatados para determinar su estado de salud. Muchos necesitarán una dieta estricta porque sus dueños a menudo les daban comida inadecuada, lo que debilita el sistema inmunológico del animal y provoca deterioro físico.

"Antes solamente recibíamos pericos y cotorras", contó la veterinaria Tatiana Carreño Pinto. "Ahora tenemos un abanico de muchas más especies que llegan al parque".

“Es como el gato y el ratón”

El zoológico también se está preparando para recibir animales exóticos confiscados en el vecino Puerto Rico como parte de un acuerdo alcanzado el año pasado, incluidos caimanes que han sido incautados a presuntos narcotraficantes.

Puerto Rico, un territorio de Estados Unidos, está lidiando con una sobrecarga de especies exóticas, con casi 100 animales incautados solo durante el fin de semana del 4 de julio. Entre ellos había 80 boas constrictoras, ocho boas nativas, cuatro pitones reticuladas, tres caimanes y cuatro turpiales, el ave nacional de Venezuela.

Un funcionario del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

En la República Dominicana, las autoridades siguen intentando salvar especies que antes vagaban libres.

El año pasado se puso en marcha un proyecto para salvar un loro endémico, que está amenazado y comúnmente se mantiene como mascota. El gobierno ha instalado grandes vallas publicitarias que advierten contra el comercio de esos loros. García Marcano dijo que las autoridades están recibiendo un número creciente de llamadas sobre esta práctica, a medida que la gente los ve a lo largo de las carreteras mientras viaja.

El zoológico, una vez más, interviene para ayudar a alimentar y rehabilitar a los loros incautados.

"Se han hecho operativos, se han apresado", indicó García Marcano. "Es como el gato y el ratón. Hay que mantenerse (alerta) de manera constante".

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP