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Zelenskyy visita Canadá para buscar más apoyo militar para Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy estaba en Canadá el jueves para mantener conversaciones con el primer ministro, Mark Carney, en su más reciente viaje internacional en busca de apoyo futuro para la lucha de Ucrania contra la invasión de Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y su esposa, Olena Zelenska, llegan a Calgary, Alberta, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP)
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y su esposa, Olena Zelenska, llegan a Calgary, Alberta, el miércoles 9 de septiembre de 2026. (Jeff McIntosh/The Canadian Press via AP) AP

Ucrania está presionada por la guerra aérea de Rusia, que utiliza misiles balísticos y drones a reacción para perforar sus defensas. Los ataques de Moscú han tenido como objetivo la red eléctrica de Ucrania de cara al próximo invierno como parte de su campaña para desmoralizar a la población civil, según funcionarios ucranianos.

Los recientes esfuerzos de Estados Unidos para detener los más de cuatro años de combates no han logrado ningún avance significativo, aunque se espera que continúen las conversaciones, mediadas por Washington, entre delegaciones de Moscú y Kiev.

En una publicación en redes sociales sobre su viaje a Canadá, Zelenskyy escribió que “el enfoque principal será apoyar a Ucrania en la protección de nuestros cielos y la preparación para el invierno. Hablaremos de cómo fortalecer nuestra resiliencia, apoyar a nuestra gente y garantizar que Ucrania tenga las capacidades que necesita para defenderse”.

La llegada de Zelenskyy a Calgary, Alberta, la noche del miércoles se produjo al día siguiente de que su vuelo de Moldavia a Noruega se retrasara cuando las autoridades moldavas cerraron el espacio aéreo del país debido a una incursión de drones.

La batalla aérea con drones entre Rusia y Ucrania ha aumentado de escala desde la invasión total de Rusia en febrero de 2022, y los vecinos de Ucrania, Rumanía y Moldavia, han reportado incursiones repetidas de drones.

Un dron marítimo ucraniano hirió a 28 personas, incluidos dos niños, en el malecón de la ciudad rusa de Sochi, informaron funcionarios locales. Indicaron que la infraestructura de la playa resultó dañada, pero no ofrecieron más detalles.

El Ministerio ruso de Defensa informó el jueves que sus fuerzas derribaron 448 drones ucranianos durante la noche. El ministerio señaló que los drones fueron destruidos sobre 13 regiones rusas, así como sobre la península ucraniana de Crimea, anexionada por Moscú, y los mares Negro y Caspio.

El gobernador local Alexander Gusev dijo el jueves que la caída de escombros de un dron ucraniano provocó un incendio en una vivienda en la región rusa de Voronezh, en el suroeste, lo que causó la muerte de una mujer e hirió a otras dos personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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