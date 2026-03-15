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Zelenskyy dice que Ucrania espera a que EEUU y Rusia programen la próxima ronda de diálogos

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, afirmó en comentarios difundidos el domingo que estaba listo para la próxima ronda de conversaciones de paz trilaterales para poner fin a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ya supera los cuatro años, pero que dependía de Washington y Moscú acordar dónde y cuándo reunirse.

Bomberos extinguen un incendio en un vecindario residencial tras un ataque de misiles y drones rusos en Brovary, cerca de Kiev, Ucrania, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky)
Bomberos extinguen un incendio en un vecindario residencial tras un ataque de misiles y drones rusos en Brovary, cerca de Kiev, Ucrania, el sábado 14 de marzo de 2026. (AP Foto/Efrem Lukatsky) AP

Zelenskyy señaló que Estados Unidos había propuesto albergar la próxima reunión entre equipos negociadores estadounidenses, ucranianos y rusos, que incluyen a los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, pero que Moscú se había negado a enviar una delegación.

“Estamos esperando una respuesta de los estadounidenses, declaró Zelenskyy en una conversación con medios el sábado. "O cambian el país donde nos reunimos, o los rusos deben confirmar a Estados Unidos. No estamos bloqueando ninguna de estas iniciativas. Queremos que se celebre una reunión trilateral”.

Estados Unidos ha pospuesto las conversaciones que patrocinaba entre las dos partes debido a la guerra en Oriente Medio. La guerra con Irán, que estalló el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y se extendió por la región, ha desviado el foco internacional de la difícil situación de Ucrania, que intenta contener al ejército más grande de Rusia.

Al hablar con periodistas, Zelenskyy también advirtió de un riesgo “muy alto” de que la guerra con Irán pueda agotar las reservas de defensas antiaéreas de las que depende Ucrania para contrarrestar los ataques con misiles rusos.

Zelenskyy indicó que no tenía un panorama claro de las reservas disponibles y que el viernes había conversado con el presidente francés, Emmanuel Macron, en París sobre si los sistemas SAMP/T podrían servir como alternativa a las baterías Patriot de fabricación estadounidense para interceptar misiles balísticos. Añadió que Ucrania sería “la primera en la fila” para probar cualquier alternativa viable.

También pareció rechazar la reciente afirmación del presidente estadounidense Donald Trump de que Washington no necesita la tecnología ucraniana de drones.

“No, no necesitamos su ayuda en defensa contra drones”, dijo Trump en una entrevista con Fox News Radio, emitida el viernes.

Zelenskyy sostuvo que Washington se había puesto en contacto con Ucrania “varias veces” para solicitar asistencia para un país en particular o apoyo para estadounidenses, sin dar detalles. Explicó que las solicitudes habían llegado desde diversas instituciones militares de Estados Unidos al Ministerio de Defensa de Ucrania y a otros mandos militares.

“Todas nuestras instituciones recibieron estas solicitudes, y respondimos a ellas”, agregó Zelenskyy.

Afirmó que el año pasado había ofrecido a Washington un acuerdo de cooperación en defensa por un valor de entre 35.000 millones y 50.000 millones de dólares, que habría dado al gobierno estadounidense acceso a tecnología de unas 200 empresas ucranianas de drones, IA y guerra electrónica, con la mitad de toda la producción destinada a socios, principalmente a Estados Unidos.

Según el líder ucraniano, funcionarios militares estadounidenses habían expresado un fuerte interés en la propuesta, y el propio Trump había dado a entender que era receptivo.

“Recibimos un mensaje de ellos, y también directamente del presidente, de que están interesados", comentó Zelenskyy a los reporteros. "No firmamos el documento con el presidente Trump. No tengo una respuesta de por qué. Quizá ocurra más adelante, pero no estoy seguro”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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