Zebby Matthews cierra de forma positiva un agosto estelar y Mellizos vencen 5-1 a Medias Blancas

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Josh Bell conectó un par de sencillos productores y Luke Keaschall pegó un cuadrangular por los Mellizos, que habían perdido cuatro juegos seguidos y, al comenzar el domingo, estaban a ocho juegos y medio de Chicago y a cuatro de Cleveland tanto en la Central como en la lucha por el tercer comodín.

El equipo colocó al estelar jardinero central Byron Buxton en la lista de lesionados de 10 días antes del juego, mientras lidia con un persistente pinzamiento en la cadera.

El doble de dos carreras de Trevor Larnach en la primera entrada le dio a Matthews (9-8) una ventaja de 3-0, y el derecho de 26 años tomó el control a partir de ahí.

Enfrentó al mínimo de bateadores hasta que Drew Romo rompió el juego perfecto y el sin hit sin carrera con un suave sencillo al jardín derecho con dos outs en la sexta. Matthews buscaba su primera blanqueada y juego completo en las Grandes Ligas, pero Sam Antonacci y el cubano Miguel Vargas conectaron sencillos en la novena, lo que llevó al mánager de los Minnesota, Derek Shelton, a recurrir a Jeff Hoffman, quien permitió que anotara uno de los corredores heredados.

Matthews permitió cinco hits y no otorgó bases por bolas, mientras realizaba 103 lanzamientos. Cerró el mes de agosto con marca de 5-0 en cinco aperturas, al permitir apenas 10 carreras limpias en 31 innings (efectividad de 2,90). Ponchó a 24, incluidos cinco más el domingo.

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Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP FUENTE: AP