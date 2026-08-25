americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Yordan Álvarez conecta triple de ventaja en la octava y Astros superan 9-7 a Yankees

NUEVA YORK (AP) — El cubano Yordan Álvarez se fue de 5-3 y conectó un triple que puso a su equipo por delante en la octava entrada ante Brent Headrick, y los Astros de Houston vencieron la noche del martes por 9-7 a los Yankees de Nueva York.

El jugador de los Astros de Houston, Yordan Álvarez (44), completa su swing tras conectar un triple productor durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el martes 25 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II)
El jugador de los Astros de Houston, Yordan Álvarez (44), completa su swing tras conectar un triple productor durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el martes 25 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

El dominicano Yainer Díaz conectó un par de jonrones solitarios, incluido un batazo para empatar el juego hacia el corto jardín derecho ante una recta de Headrick para abrir la octava. Después de que el dominicano Jeremy Peña pegó un sencillo, Álvarez castigó un sinker bajo y pegado hacia la pista de advertencia en el jardín derecho-central para poner el marcador 7-6.

Álvarez elevó su promedio de bateo, el mejor de las Grandes Ligas, a .323. El toletero consiguió el séptimo triple de su carrera y el primero desde el 21 de julio de 2024.

Peña conectó un jonrón ante el boricua Fernando Cruz en la sexta para empatar 5-5.

El mexicano Isaac Paredes añadió un sencillo impulsor ante Headrick (7-3), quien ha permitido cinco jonrones en 68 apariciones.

El dominicano Bryan Abreu (5-3) permitió un sencillo impulsor a Jazz Chisholm Jr. antes de completar una doble matanza contra Austin Wells con una buena atrapada en primera base. Josh Hader consiguió cuatro outs para su 19º salvamento en 19 oportunidades.

___

Deja tu comentario

Destacados del día

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Aplazan en Miami audiencia clave sobre el I220A que podría impactar a medio millón de cubanos en EEUU

Un operador trabaja en el piso de remates de la Bolsa de Valores de Nueva York el viernes 21 de agosto de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura)

Caída del precio del petróleo ayuda a calmar los mercados de acciones y bonos

¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

¿Quién es Senén Casas Más? El misterioso hombre de confianza de los Castro

CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

CASO MELIZA CAMPOS: familia defiende a cubana de Miami y revela señales de crisis meses antes del incendio

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

TRUMP EXTIENDE HASTA 2027 una histórica ley que mantiene en pie parte de las sanciones contra Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter