Yordan Álvarez conecta triple de ventaja en la octava y Astros superan 9-7 a Yankees

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El jugador de los Astros de Houston, Yordan Álvarez (44), completa su swing tras conectar un triple productor durante la octava entrada de un partido de béisbol contra los Yankees de Nueva York, el martes 25 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II) AP

El dominicano Yainer Díaz conectó un par de jonrones solitarios, incluido un batazo para empatar el juego hacia el corto jardín derecho ante una recta de Headrick para abrir la octava. Después de que el dominicano Jeremy Peña pegó un sencillo, Álvarez castigó un sinker bajo y pegado hacia la pista de advertencia en el jardín derecho-central para poner el marcador 7-6.

Álvarez elevó su promedio de bateo, el mejor de las Grandes Ligas, a .323. El toletero consiguió el séptimo triple de su carrera y el primero desde el 21 de julio de 2024.

Peña conectó un jonrón ante el boricua Fernando Cruz en la sexta para empatar 5-5.

El mexicano Isaac Paredes añadió un sencillo impulsor ante Headrick (7-3), quien ha permitido cinco jonrones en 68 apariciones.

El dominicano Bryan Abreu (5-3) permitió un sencillo impulsor a Jazz Chisholm Jr. antes de completar una doble matanza contra Austin Wells con una buena atrapada en primera base. Josh Hader consiguió cuatro outs para su 19º salvamento en 19 oportunidades.

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