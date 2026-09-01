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Yohandy Morales pega jonrón y 3 hits en su debut; Nacionales vencen 9-5 a Bravos

WASHINGTON (AP) — Yohandy Morales conectó un jonrón en su primer juego en las Grandes Ligas y Jared Simpson se apuntó la victoria como relevista también en su primera aparición, lo que ayudó a los Nacionales de Washington a vencer el martes 9-5 a los Bravos de Atlanta.

El cubano Yohandy Morales, de los Nacionales de Washington, es felicitado por Abimelec Ortiz, luego de batear un jonrón ante los Bravos de Atlanta, el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Nick Wass)
El cubano Yohandy Morales, de los Nacionales de Washington, es felicitado por Abimelec Ortiz, luego de batear un jonrón ante los Bravos de Atlanta, el martes 1 de septiembre de 2026 (AP Foto/Nick Wass) AP

Los Nacionales ascendieron al cubano Morales y a Simpson antes del juego, cuando las plantillas de las Grandes Ligas se ampliaron de 26 a 28 peloteros. Tras poncharse en su primer turno, Morales pegó un cuadrangular solitario en la tercera entrada.

Simpson (1-0) entró en la quinta con Washington arriba 5-2 y provocó una doble matanza y un elevado después de heredar una situación de corredores en primera y segunda sin outs.

Luego lanzó dos entradas perfectas más.

Morales, de 24 años y quien conectó 25 jonrones con la sucursal de la Triple-A en Rochester este año, también pegó un sencillo y un doble en un debut impresionante.

AJ Smith-Shawver (0-1) permitió cinco carreras y seis hits en cuatro entradas. Ozzie Albies y Michael Harris II conectaron jonrones por los Bravos, cuya ventaja sobre Filadelfia en la cima de la División Este de la Liga Nacional se redujo a 3 1/2 juegos.

Los Filis jugaban en Arizona más tarde.

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