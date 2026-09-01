Yelich y Ortiz conectan vuelacercas y Cerveceros vencen 9-4 a Cachorros

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El mexicano Joey Ortiz, de los Cerveceros de Milwaukee, festeja su jonrón de dos carreras con su compañero Christian Yelich, el martes 1 de septiembre de 2026, en un duelo ante los Cachorros de Chicago (AP Foto/Melissa Tamez) AP

Milwaukee se valió de un ataque de 13 imparables para recuperar su ventaja de ocho juegos en la cumbre de la División Central de la Liga Nacional sobre Chicago, y reaccionó bien después de ser apaleado 17-3 por los Cachorros en el primer duelo de la serie de cuatro.

Los tres primeros bateadores en el orden de los Cerveceros —Jackson Chourio, Brice Turang y William Contreras— se fueron de 14-6 y anotaron cuatro veces.

Chicago, un día después de imponer un récord de la franquicia con nueve jonrones, quedó limitado a tres sencillos y tres dobles durante una noche bochornosa en Wrigley Field. Tyrone Taylor impulsó dos carreras, y BJ Murray Jr. conectó un sencillo en la sexta para su primer hit en su debut en las Grandes Ligas.

Milwaukee tomó la delantera para no soltarla en la sexta. Turang anotó gracias a un balk del venezolano Daniel Palencia, y el doble productor de Andrew Vaughn empató el juego 3-3. Luego, Yelich conectó un slider en cuenta de 0-2 ante Palencia (2-2) entre el jardín derecho y el central para su 10mo jonrón.

Yelich también recibió una base por bolas y anotó con el octavo jonrón del mexicano Joey Ortiz en la octava, un batazo de dos carreras al jardín central ante Tyler Ferguson que puso a los Cerveceros arriba por 9-4.

El venezolano Antonio Senzatela (10-4) lanzó una entrada para apuntarse su primera victoria desde que fue adquirido en un canje con Colorado justo antes de la fecha límite.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP