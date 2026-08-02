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Yastrzemski y Olson conectan jonrones y Bravos barren 4-2 a Nacionales en 4 juegos

ATLANTA (AP) — Mike Yastrzemski conectó un jonrón e impulsó dos carreras, y los Bravos de Atlanta vencieron 4-2 a los Nacionales de Washington, que atraviesan un mal momento, el domingo para completar una inusual barrida de cuatro juegos.

Matt Olson (de los Bravos de Atlanta) conecta un jonrón solitario contra los Nacionales de Washington durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el domingo 2 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser)
Matt Olson (de los Bravos de Atlanta) conecta un jonrón solitario contra los Nacionales de Washington durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el domingo 2 de agosto de 2026, en Atlanta. (Foto AP/Erik S. Lesser) AP

Matt Olson también conectó un jonrón, mientras los Bravos completaron su primera barrida de cuatro juegos desde que ganaron cuatro en casa de los Nacionales en septiembre de 2025.

Atlanta llamó desde Triple A Gwinnett al derecho JR Ritchie. El derecho dominicano Reynaldo López fue colocado en la lista de lesionados de 15 días por inflamación en la rodilla izquierda.

Ritchie otorgó una base por bolas y golpeó al venezolano Andrés Chaparro en el casco con un lanzamiento con las bases llenas para forzar una carrera en la cuarta entrada de dos anotaciones de Washington. Chapparo completó el inning antes de ser reemplazado por Brady House, quien hizo su primera aparición en Grandes Ligas como primera base. Un elevado de sacrificio de James Wood también remolcó una carrera.

Dylan Dodd (3-1) lanzó una entrada sin permitir carreras en relevo de Ritchie. El cubano Raisel Iglesias consiguió los últimos tres outs para su 24º salvamento.

Cavalli (8-5) permitió tres carreras, dos limpias, en seis entradas.

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