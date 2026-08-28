Yankees superan 1-0 a Medias Rojas en inicio de la serie gracias a Goldschmidt y Bellinger

Compartir en:









Ceddanne Rafaela, de los Medias Rojas de Boston, es retirado por el catcher Austin Wells, de los Yankees de Nueva York, durante el encuentro del viernes 28 de agosto de 2026 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

En el primer juego de una crucial serie de cuatro, Cam Schlittler (12-6) volvió a dominar al equipo de su ciudad natal, al ponchar a ocho en 5 2/3 entradas de pelota de dos hits. El derecho de Walpole, Massachusetts, se sobrepuso a cinco bases por bolas, que igualaron el máximo número de su carrera.

Los Medias Rojas se fueron de 7-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 en total en las bases.

También se perjudicaron con un terrible error de corrido de bases de Ceddanne Rafaela, quien fue sorprendido y retirado en primera como corredor rezagado cuando el venezolano Wilyer Abreu elevó una línea al jardín central.

Esa doble matanza puso fin a la quinta entrada, cuando el venezolano Willson Contreras, cuarto bate, estaba a punto de tomar turno.

Nueva York se mantuvo a cuatro juegos del líder Tampa Bay en el Este y amplió a tres su ventaja sobre Boston en la carrera por el primer comodín de la Liga Americana y la ventaja de local durante una posible serie de playoffs al mejor de tres entre los históricos rivales.

Un duelo así sería una repetición del año pasado, cuando Schlittler lanzó una joya en el tercer juego como novato para favorecer el avance de los Yankees. Schlittler, quien lidera la Liga Americana con una efectividad de 2,09 esta temporada, tiene marca de 3-1 con efectividad de 0,56 y 39 ponches en 32 1/3 entradas a lo largo de cinco aperturas de por vida contra Boston —incluida la postemporada.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP